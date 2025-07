GROSSETO – Due colpi di pistola in direzione di una pattuglia della Guardia di Finanza, è lo scenario che si era consumato il 26 agosto 2023 sulla Strada provinciale delle Collacchie nella piazzola di sosta prima della galleria di Querciamercata, dove la pattuglia stava svolgendo una normale attività di controllo.

Dopo una lunga indagine la Prefettura ha comunicato l’arresto dell’uomo tenuto responsabile della sparatoia, che il giorno era riuscito a fuggire, facendo perdere le sue tracce nel bosco.

«Gli atti compiuti nei riguardi dei nostri finanzieri sono stati un gravissimo atto nei confronti dello Stato – dichiara il Prefetto di Grosseto, Paola Berardino -. Per questo l’operazione condotta dall’Arma dei Carabinieri, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, che ha portato all’arresto di una persona, gravemente indiziata di essere l’autore degli episodi verificatisi a fine agosto 2023 nei boschi di Castiglione della Pescaia, è una risposta importante contro l’aggressione criminale avvenuta, che conferma con risultati tangibili l’impegno straordinario messo in campo in questo territorio da magistratura e forze di polizia»,

«Ringrazio ancora una volta tutti gli appartenenti alla magistratura e alle forze di polizia per il lavoro che quotidianamente svolgono in questa provincia a tutela della sicurezza dei cittadini».