MONTEPESCALI – Ritrovare e rafforzare lo spirito di comunità. È stato l’obiettivo del primo evento della neonata Pro Loco Braccagni-Montepescali (nel comune di Grosseto) che ha messo a tavola oltre 160 soci tra adulti e bambini, coinvolgendo una trentina di volontari di entrambi i paesi. Quasi 200 persone sui circa 250 soci che in poco più di un mese hanno deciso di partecipare alla Pro Loco.

“Ringrazio il vice Enrico Galli, il direttivo e tutti i volontari che hanno svolto un grande lavoro per una serata piacevole e di successo – afferma il presidente Lamberto Martini -. Insieme ringraziamo i soci che, non solo hanno aderito alla Pro Loco, ma che con la loro presenza hanno dimostrato di credere in questo progetto che vuole riscoprire quel senso di comunità che troppo spesso si va perdendo. Una comunità formata da due paesi che anche nel primo evento si sono uniti nella partecipazione. La Pro Loco nasce per creare nuove opportunità per tutti e non per essere solo una nuova associazione che si somma a quelle che già da anni operano, e bene, sul territorio”.

La Pro Loco Braccagni-Montepescali ha adesso un obiettivo strutturale. “Il recupero degli impianti polivalenti che si trovano accanto al campo sportivo di Braccagni è il nostro obiettivo dei prossimi mesi – afferma il presidente a nome anche del direttivo -. Si tratta di un luogo inutilizzato da anni che può rappresentare uno spazio importante a livello sociale, sportivo, ma anche culturale, dove si potranno allestire eventi e manifestazioni. Con il Comune di Grosseto abbiamo avviato un percorso grazie all’interessamento dell’assessore Erika Vanelli e siamo convinti che presto Braccagni e Montepescali potranno riavere uno spazio importante per giovani e meno giovani. Nelle nostre iniziative porremo attenzione a entrambi i paesi che sono rappresentati nel direttivo e nell’assemblea dei soci”.

Il primo evento della Pro Loco Braccagni-Montepescali, allietato dalla musica di David Vegni, è stato anche l’occasione per presentare il direttivo che è così costituito: Lamberto Martini (presidente), Enrico Galli (vicepresidente), Chiara Sciarra (tesoriere), Moira Bruni (segretaria), Tania Agostini, Massimiliano Cesa, Anna Cerretani, Sefora Gangi, Marco Manuguerra, Davide Mataloni, Federico Menghini, Katiuscia Mulinacci, Massimo Pizzinelli, Gloria Rabai, Alessio Sarti, Carlotta Tonini, Fabio Verolini.