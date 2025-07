Foto di repertorio

MARINA DI GROSSETO – Un nuovo importante appuntamento targato Uisp. Una mezza maratona di notte con partenza e arrivo a Marina di Grosseto passando per la pista ciclabile fino a Grosseto. E’ la prima edizione della Mezza a mezzanotte: appuntamento sabato 22 agosto. Partenza e arrivo della competitiva di 21 chilometri saranno al Bagno Tirreno, quartier generale di questo evento che prevede anche una 10 chilometri, con partenza alle ore 22. Il ricavato di tutta la manifestazione sarà devoluto a Irene, la mamma grossetana bisognosa di cure per alla quale la Uisp ha già dedicato diversi eventi.

“Abbiamo pensato a una manifestazione che potesse in qualche modo caratterizzare l’estate sportiva di Marina di Grosseto – afferma Elena Rossi, dirigente Uisp e organizzatrice dell’evento – l’idea è quella di coinvolgere sia gli atleti più competitivi nella mezza maratona, sia chi non se la sente e preferisce optare per la prova di dieci chilometri”. “Una gara nel cuore della notte, inoltre – aggiunge Rossi – è qualcosa di innovativo nel panorama podistico maremmano, che ci auguriamo possa piacere ai partecipanti e al pubblico”. “Devo dire grazie a tutti gli amici che mi stanno supportando nell’organizzazione – spiega ancora Rossi – in particolare Riccardo Ciregia, Paolo Vagaggini, Paolo Giannini e Fabio Giansanti, oltre ovviamente a Maurizio Ciolfi e al Team Marathon Bike. Senza il loro supporto questa manifestazione non sarebbe stata possibile”.

L’evento, organizzato da Uisp atletica, sarà allestito con la collaborazione tecnica del Team Marathon Bike, e il supporto del Comune di Grosseto, della pro loco Marina Principina, del Comune di Grosseto e di Banca Tema. Registrazioni su www.endu.it e al negozio Running 42 in via Sauro a Grosseto. Per info 3205574288.