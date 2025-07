GROSSETO – Aggiornamento ore 12.30: Sono tre i bambini coinvolti nell’incidente avvenuto questa mattina sull’Aurelia tra le uscite est e sud. Tra gli adulti feriti uno è rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervenrto dei Vigili del fuoco per estrarlo dall’abitacolo.

La squadra dei vigili del fuoco, oltre ad aver liberato l’incastrato dall’autovettura e coadiuvato il personale sanitario presente sul posto e ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

Un uomo è stato trasferito a Siena con l’elisoccorso Pegaso 2 in gravi condizioni. Sul posto anche Anas.

News ore 12.11: Ci sono nove persone ferite in un incidente avvenuto pochi minuti fa sull’Aurelia. Dopo l’uscita di Grosseto est. Tra i feriti ci sarebbero anche alcuni bambini.

Dalle prime informazioni sembrerebbero esserci tre auto coinvolte nello scontro.

Sul posto è atterrato anche Pegaso e sono al lavoro gli operatori del 118 di Misericordia e Humanitas. Al lavoro Vigili del fuoco e polizia stradale.

Il traffico è congestionato anche nella parte sud della città tra via Scansanese via Mascagni via dei Mille e via Aurelia sud per l’uscita obbligatoria. Il traffico è bloccato dalla Polizia all’uscita sud a destra vai verso Rispescia, invece verso Livorno la corsia è bloccata.

Notizia in aggiornamento.