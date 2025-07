SCARLINO – Da lunedì 28 luglio a sabato 9 agosto si svolgeranno importanti lavori stradali di manutenzione e adeguamento al nuovo Codice della strada nella località “Le Case”, lungo il primo tratto di via delle Case: dall’intersezione con la strada provinciale 84 “del Braccio di Scarlino” fino al civico 231.

L’intervento, atteso da tempo, prevede la sistemazione del manto stradale molto deteriorato a causa del traffico, la riqualificazione dei dossi dissuasori di velocità e, in un secondo momento, il rifacimento della relativa segnaletica orizzontale e verticale.

I lavori, per un importo complessivo di 28.909,17 euro, sono stati affidati alla ditta Innocenti Costruzioni di Grosseto. Il cantiere sarà attivo inizialmente sulla corsia di destra in direzione mare e procederà con l’ausilio di un cantiere mobile e l’istituzione del senso unico alternato.

«Si tratta del primo di una serie interventi previsti per la zona. Si tratta di un’opera necessaria per garantire maggiore sicurezza a residenti e automobilisti – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Cesare Spinelli –. Con questo intervento mettiamo mano a una strada importante per il collegamento delle frazioni di Scarlino, migliorandone le condizioni di percorrenza e la visibilità grazie alla nuova segnaletica. È un impegno concreto che testimonia l’attenzione dell’Amministrazione verso la manutenzione del territorio».