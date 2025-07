GROSSETO – Adesso è ufficiale: Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha scelto Forza Italia. Il sindaco di Grosseto, eletto per due volte da civico e imprenditore prestato alla politica, questa mattina ha ufficializzato il suo ingresso nel partito fondato da Silvio Berlusconi. La decisione è stata resa pubblica in un post in cui ha parlato di «scelta di cuore e di testa», spiegando che il passaggio al movimento del “fare” è per lui uno sbocco naturale

«Questa mattina – scrive Vivarelli Colonna – ho ufficializzato il mio passaggio in Forza Italia. Si tratta di una scelta di cuore e di testa. Entro, con convinzione, nel movimento del fare. Sbocco naturale per me, civico, imprenditore prestato alla politica. Mi riconosco a pieno nelle battaglie e nelle idee di Forza Italia: dalla lotta alla burocrazia e all’oppressione fiscale, sino alla riforma della giustizia e agli ideali di libero mercato. Ringrazio tutti, a cominciare ovviamente dal segretario Antonio Tajani sino al mio assessore – e da oggi “collega” di movimento – Luca Agresti. Porterò avanti queste e tutte le altre iniziative del movimento voluto da Silvio Berlusconi con grinta, determinazione e tenacia. Forza Grosseto! E Forza… Italia!»

Rapporti con il partito e prospettive future

Non è la prima volta che il sindaco di Grosseto si avvicina a Forza Italia. Nei giorni scorsi aveva incontrato nella capitale lo stesso Tajani e la vicesegretaria Deborah Bergamini per discutere di politiche internazionali legate alla città. Il passaggio ufficiale arriva a poche settimane dalle elezioni regionali del 12 ottobre e rischia di ridisegnare la mappa del centrodestra grossetano. Per Vivarelli Colonna, però, la scelta non è soltanto strategica: «Credo fermamente negli ideali di questo movimento e nella sua capacità di dare risposte concrete al nostro territorio», ha ribadito nel suo annuncio.