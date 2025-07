GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

VENERDÌ 25 LUGLIO

AMIATA

Fino al 25-7-2025 – “Le nozze di Cana”: l’artista Skim realizza un nuovo murale nel borgo

Fino al 25-7-2025 – A Castel del Piano tornano gli “Artigiani a Palazzo”

Fino al 26-7-2025 – Spettacoli equestri, musica e buon cibo: a Castel del Piano torna la Festa Country

CAPALBIO

Fino al 25-7-2025 – Da “Dragon trainer” a “No other land”: ecco la programmazione estiva del Nuovo cinema Tirreno

Fino al 27-7-2025 – Eventi: “Filminsieme” e un triplo appuntamento con Ccn Capalbio. Ecco tutte le date

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 27-7-2025 – Castiglione della Pescaia: un weekend tra teatro, musica, libri e tradizioni

Fino al 27-7-2025 – A Castiglione torna l’Ecofesta “Tortelli e Calamari”: ecco tutto il programma

FOLLONICA



Fino al 27-7-2025 – Da Lorenza Baudo al Mint Jam 4Tet: Follonica celebra il jazz con tre serate di musica

Fino al 27-7-2025 – “Perché guardiamo il mare”: l’artista senese Fabio Mazzieri espone in Pinacoteca

GAVORRANO

Fino al 27-7-2025 – Cinque sere di gusto, musica e divertimento: a Bagno di Gavorrano c’è la Sagra della Pappardella

GROSSETO

25-7-2025 – Cinema, cultura e inclusione: prosegue la rassegna “Oltre i margini” al Giardino dell’archeologia

25-7-2025 – La Biblioteca Vaticana e i manoscritti che custodisce: se ne parla al Maam

25-7-2025 – Serata dedicata alla nuova montatura dell’osservatorio di Roselle: «Inizia una nuova era»

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 26-7-2025 – Musica e giornalismo: in paese il ricordo di Giancarlo Siani e il concerto omaggio a Pino Daniele

Fino al 31-7-2025 – Tra arte, musica e sapori: tutti gli eventi di luglio a Magliano in Toscana

MANCIANO

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

Fino al 31-8-2025 – Mostra: il polo culturale “Pietro Aldi” celebra il centenario di Giovanni Spadolini

MONTE ARGENTARIO

Fino al 27-7-2025 – Eventi: tutto pronto all’Argentario per il Pop Corn Festival del Corto

Fino al 13-8-2025 – La Costa d’Argento nelle foto dei Fratelli Gori: al via la mostra al centro studi “Fanciulli”

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 27-7-2025 – Monterotondo Marittimo celebra i sapori della tradizione: torna la Sagra della Pecora e del Maiale

ORBETELLO

25-7-2025 – Estate a Orbetello: conto alla rovescia per il Carnival Fiction, la serata più vivace dell’estate

Fino al 27-7-2025 – Un mese tra arte e artigianato: alla Guzman c’è il festival delle ceramiche

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 27-7-2025 – “MerCantine in Poggio”: tre giorni tra musica e sapori tipici. IL PROGRAMMA

SCANSANO

Fino al 3-8-2025 – A Pancole torna la Sagra della Lasagna: due fine settimana dedicati al gusto

SCARLINO

25-7-2025 – Tornano le “Notti della natura”: incontri ed escursioni in notturna alla scoperta del territorio

SABATO 26 LUGLIO

AMIATA

Fino al 26-7-2025 – Spettacoli equestri, musica e buon cibo: a Castel del Piano torna la Festa Country

CAPALBIO

26-7-2025 – “Connections”: a Capalbio l’omaggio musicale a Filippo Nicosia

Fino al 27-7-2025 – Eventi: “Filminsieme” e un triplo appuntamento con Ccn Capalbio. Ecco tutte le date

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 27-7-2025 – Castiglione della Pescaia: un weekend tra teatro, musica, libri e tradizioni

Fino al 27-7-2025 – A Castiglione torna l’Ecofesta “Tortelli e Calamari”: ecco tutto il programma

FOLLONICA

26-7-2025 – Sabato di festa con il Carnevale estivo: per la prima volta al Parco centrale

Fino al 27-7-2025 – Da Lorenza Baudo al Mint Jam 4Tet: Follonica celebra il jazz con tre serate di musica

Fino al 27-7-2025 – “Perché guardiamo il mare”: l’artista senese Fabio Mazzieri espone in Pinacoteca

GAVORRANO

Fino al 27-7-2025 – Cinque sere di gusto, musica e divertimento: a Bagno di Gavorrano c’è la Sagra della Pappardella

GROSSETO

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

Fino al 26-7-2025 – Musica e giornalismo: in paese il ricordo di Giancarlo Siani e il concerto omaggio a Pino Daniele

Fino al 31-7-2025 – Tra arte, musica e sapori: tutti gli eventi di luglio a Magliano in Toscana

MANCIANO

26-7-2025 – Beneficenza a tavola a Montemerano, buon cibo e intrattenimento per Il sogno di Nidia

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

Fino al 31-8-2025 – Mostra: il polo culturale “Pietro Aldi” celebra il centenario di Giovanni Spadolini

MASSA MARITTIMA

26-7-2025 – La Notte Bianca 2025 a Massa Marittima

MONTE ARGENTARIO

Fino al 27-7-2025 – Eventi: tutto pronto all’Argentario per il Pop Corn Festival del Corto

Fino al 13-8-2025 – La Costa d’Argento nelle foto dei Fratelli Gori: al via la mostra al centro studi “Fanciulli”

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 27-7-2025 – Monterotondo Marittimo celebra i sapori della tradizione: torna la Sagra della Pecora e del Maiale

ORBETELLO

Fino al 27-7-2025 – Un mese tra arte e artigianato: alla Guzman c’è il festival delle ceramiche

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 27-7-2025 – “MerCantine in Poggio”: tre giorni tra musica e sapori tipici. IL PROGRAMMA

SCANSANO

Fino al 3-8-2025 – A Pancole torna la Sagra della Lasagna: due fine settimana dedicati al gusto

DOMENICA 27 LUGLIO

AMIATA

Fino al 25-7-2025 – “Le nozze di Cana”: l’artista Skim realizza un nuovo murale nel borgo

CAPALBIO

Fino al 25-7-2025 – Da “Dragon trainer” a “No other land”: ecco la programmazione estiva del Nuovo cinema Tirreno

Fino al 27-7-2025 – Eventi: “Filminsieme” e un triplo appuntamento con Ccn Capalbio. Ecco tutte le date

Fino al 6-8-2025 – Rocas torna a esporre: mostra a palazzo Collacchioni dopo 40 anni di “silenzio pittorico”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 27-7-2025 – Castiglione della Pescaia: un weekend tra teatro, musica, libri e tradizioni

Fino al 27-7-2025 – A Castiglione torna l’Ecofesta “Tortelli e Calamari”: ecco tutto il programma

FOLLONICA

Fino al 27-7-2025 – Da Lorenza Baudo al Mint Jam 4Tet: Follonica celebra il jazz con tre serate di musica

Fino al 27-7-2025 – “Perché guardiamo il mare”: l’artista senese Fabio Mazzieri espone in Pinacoteca

GAVORRANO

Fino al 27-7-2025 – Cinque sere di gusto, musica e divertimento: a Bagno di Gavorrano c’è la Sagra della Pappardella

GROSSETO

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MANCIANO

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

Fino al 31-8-2025 – Mostra: il polo culturale “Pietro Aldi” celebra il centenario di Giovanni Spadolini

MASSA MARITTIMA

27-7-2025 – Rassegna “Classica al Museo”: concerto pianistico di Matteo Bogazzi

MONTE ARGENTARIO

Fino al 27-7-2025 – Eventi: tutto pronto all’Argentario per il Pop Corn Festival del Corto

Fino al 13-8-2025 – La Costa d’Argento nelle foto dei Fratelli Gori: al via la mostra al centro studi “Fanciulli”

MONTEROTONDO MARITTIMO

Fino al 27-7-2025 – Monterotondo Marittimo celebra i sapori della tradizione: torna la Sagra della Pecora e del Maiale

MONTIERI

27-7-2025 – Musica d’autore tra le Cornate: Andrea Gozzi e Frédéric Péloquin in concerto a Gerfalco

ORBETELLO

Fino al 27-7-2025 – Un mese tra arte e artigianato: alla Guzman c’è il festival delle ceramiche

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 27-7-2025 – “MerCantine in Poggio”: tre giorni tra musica e sapori tipici. IL PROGRAMMA

SCARLINO

27-7-2025 – Al Castello di Scarlino torna la rassegna “Letteratura & Teatro”: IL PROGRAMMA

SCANSANO

Fino al 3-8-2025 – A Pancole torna la Sagra della Lasagna: due fine settimana dedicati al gusto