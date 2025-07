GROSSETO – In merito all’acquisizione di Carrefour Italia da parte di NewPrinces, Etruria Retail intende rassicurare tutti i propri stakeholder, clienti, soci, collaboratori e partner: l’accordo di master franchising con Carrefour, stipulato nel 2020, resta in vigore fino alla fine del 2026 e l’operatività quotidiana della rete non subisce alcuna variazione.

“Si tratta sicuramente di una novità rilevante nel panorama della grande distribuzione organizzata – si legge in una nota congiunta della presidenza e della direzione aziendale – ma per Etruria Retail non cambia nulla, se non l’opportunità di accelerare alcune decisioni che avremmo comunque affrontato, in vista della naturale scadenza del contratto. Anzi, per noi si apre una strada in più, quella del dialogo con la nuova proprietà”.

“Etruria Retail – prosegue la nota – è un’azienda autonoma, con una struttura solida, una rete capillare e radicata sul territorio e una visione chiara e strategica per il futuro. Continueremo a lavorare come sempre al servizio dei nostri clienti, dei nostri soci e dei nostri collaboratori, con l’impegno e la determinazione che ci contraddistinguono da sempre”.

Nelle prossime settimane sarà avviato un confronto diretto con la nuova proprietà di GS S.p.A. (la società operativa che gestisce i punti vendita diretti di Carrefour in Italia) in un’ottica costruttiva e collaborativa, sempre nel pieno rispetto e a tutela degli interessi dell’organizzazione. “Abbiamo diverse alternative concrete sul tavolo – prosegue la nota – che ci permettono di guardare avanti con serenità e fiducia”.

Etruria Retail sottolinea infine che la stabilità dell’azienda non è in discussione, così come restano centrali i valori che guidano l’intero progetto imprenditoriale: attenzione alle persone, legame con il territorio e valorizzazione della qualità del lavoro. “Crescere insieme – conclude la direzione – è il nostro obiettivo. Vi terremo aggiornati con la massima trasparenza, come abbiamo sempre fatto”.