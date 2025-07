GROSSETO – Arriva il nuovo regolamento per l’accesso agli impieghi del Comune di Grosseto, appena approvato dalla giunta comunale.

“Abbiamo aggiornato l’intera disciplina relativa a concorsi e selezioni pubbliche in coerenza con le più recenti disposizioni nazionali in materia di reclutamento nella Pubblica amministrazione – fanno sapere dal Comune -. Il testo recepisce le novità introdotte dal Decreto Pa 2025, adottato dal Consiglio dei Ministri lo scorso febbraio, che rappresenta un passaggio chiave per la modernizzazione della macchina amministrativa italiana. Il nuovo impianto normativo, fortemente orientato alla digitalizzazione, alla trasparenza e all’efficienza dei processi, punta a rendere la Pubblica amministrazione più attrattiva per le giovani generazioni e più aderente ai reali fabbisogni degli enti. Anche il Comune di Grosseto ha deciso di recepire queste indicazioni aggiornando il proprio regolamento interno e predisponendo una nuova stagione concorsuale che prenderà avvio a breve, in coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale per l’anno in corso”.

I concorsi

A partire da dopo Ferragosto verranno aperte le candidature per i primi due bandi di concorso pubblico per esami, che saranno pubblicati sul portale InPA e sul sito istituzionale del Comune nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi e Concorsi” per trenta giorni. Le selezioni riguarderanno quattro posti con profilo di Funzionario tecnico, accessibili con diversi titoli di laurea, e quattro posti per il profilo di Istruttore amministrativo, aperti a chi è in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale. Le prove si terranno indicativamente nella prima metà di ottobre. A seguire sarà pubblicato anche il bando per il reclutamento di quattro nuove figure con il profilo di agente di Polizia municipale.

“Questa approvazione – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Personale Riccardo Ginanneschi – rappresenta un passo importante per rendere più moderne, efficienti e accessibili le procedure di selezione del personale comunale. L’obiettivo è favorire un reclutamento basato sul merito e sulla trasparenza, che rispecchi l’evoluzione normativa e le esigenze concrete della macchina amministrativa”.