ORBETELLO – Il Magione Radicata, importante affluente del fiume Albegna, è costantemente attenzionato dal Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud.

Dopo i lavori di manutenzione ordinaria su un tratto più a valle, adesso l’intervento di Cb6 si sta concentrando a monte, nella zona di Polverosa.

“Il Magione Radicata trasporta tutte le acque provenienti dai versanti vicini e per questo mantenerne l’efficienza idraulica, con costanti lavori di rimozione della vegetazione infestante in eccesso, è fondamentale – dicono da Cb6 -. Proprio come l’Albegna questo corso d’acqua è arginato, e la manutenzione riveste ancora maggiore importanza per verificare l’assenza di buche o cedimenti. L’intervento, inserito nel piano delle attività della bonifica, è eseguito nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna”.