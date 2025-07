AMIATA – Un bando sempre aperto, un’opportunità continua per chi desidera contribuire attivamente alla promozione della parità di genere nel territorio. È questa una delle novità più rilevanti contenute nel nuovo Regolamento della Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna dell’Amiata grossetana.

A partire da metà settembre, infatti, sarà pubblicato un avviso pubblico permanente, consultabile sul sito dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana www.cm-amiata.gr.it . Il bando resterà aperto senza scadenza, consentendo a cittadini e cittadine, associazioni, gruppi e professionisti di candidarsi in qualunque momento per entrare a far parte della Commissione per future sostituzioni.

Oltre ai membri effettivi, il Regolamento introduce anche una figura nuova e significativa: quella dell’uditore. Si tratta di una persona che, pur senza diritto di voto, potrà partecipare alle riunioni, ascoltare i dibattiti, proporre pareri e suggerimenti su temi specifici, e agire come ponte tra la Commissione e il tessuto sociale.

Gli uditori, auspicabilmente provenienti da associazioni di volontariato, istituti scolastici o minoranze linguistiche, potranno offrire contributi tematici, facilitare il dialogo con enti e gruppi locali e arricchire i lavori della Commissione con esperienze e competenze eterogenee.

«Un modo concreto – spiega la presidente della Cpo Amiata Ggrossetana, Lucia Nannetti – per mantenere l’organismo vivo, aggiornato e rappresentativo delle diverse realtà e competenze del territorio. L’introduzione di strumenti partecipativi come il bando sempre aperto e la figura dell’uditore rappresenta un’innovazione concreta per rendere le istituzioni più accessibili e in ascolto del territorio. Una modalità di lavoro dinamica, inclusiva e trasparente che potrebbe costituire un modello da seguire per altri territori, interessati a rafforzare la rappresentanza di genere e il coinvolgimento della cittadinanza attiva nelle politiche locali.

Durante la seduta della Commissione tenutasi il 24 luglio, sono intervenuti il servizio sociale del Coeso Società della Salute e la referente del Sam (Spazio Ascolto Maltrattanti), a testimonianza del crescente coinvolgimento delle realtà territoriali nella costruzione di un approccio integrato alle politiche di parità».

«Durante la riunione è stato inoltre approvato il bando per la realizzazione del nuovo logo della Commissione, rivolto alle scuole secondarie di primo grado del territorio. Un’iniziativa che punta a sensibilizzare le nuove generazioni ai valori della parità, della partecipazione e dell’identità collettiva. La Commissione si conferma dunque non solo come organo consultivo e propositivo, ma come uno spazio aperto, dinamico e partecipato, al servizio del territorio e delle sue comunità».