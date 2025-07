CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici del Comune di Castiglione della Pescaia per l’anno scolastico 2025/2026, riservati agli alunni iscritti alle scuole del territorio.

C’è tempo fino al 31 agosto per presentare domanda di iscrizione al servizio di mensa e trasporto.

Il servizio di trasporto scolastico verrà fornito, a richiesta, a tutti gli alunni iscritti alle scuole del Comune di Castiglione della Pescaia per l’anno scolastico 2025/2026 purché abbiano compiuto i tre anni di età. Anche i non residenti potranno usufruire del servizio di trasporto purché accompagnati presso i punti di raccolta individuati nel territorio comunale.

I percorsi verranno programmati in base alle richieste pervenute prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Le tariffe, sia per la mensa scolastica che per il trasporto, sono state deliberate dalla Giunta comunale sulla base del valore Isee delle famiglie. Il servizio di refezione scolastica sarà gratuito per i portatori di handicap con certificazione ai sensi della Legge 104/92 e per quei soggetti che risulteranno segnalati dai Servizi Sociali competenti per territorio. Anche il servizio di trasporto scolastico sarà gratuito per i portatori di handicap e per i nuclei familiari segnalati dai Servizi Sociali all’Ufficio Pubblica Istruzione. La tariffa del trasporto scolastico sarà ridotta del 50% per il secondo e per i successivi figli.

«Per l’anno scolastico 2025/26 – dichiara la sindaca Elena Nappi – la Giunta ha deliberato, per agevolare economicamente le fasce più deboli della nostra comunità, considerando che il costo della vita è sempre più gravoso, di aggiungere una fascia Isee portandole da cinque a sei e di aumentare l’Isee della fascia massima. Questo permetterà ad un numero maggiore di famiglie di usufruire della scontistica prevista dalle fasce Isee e a quelle più deboli di pagare meno sia per il trasporto che per la mensa. Questa scelta evidenzia l’attenzione che l’Amministrazione comunale rivolge ai servizi fondamentali erogati per la scuola».

Maggiori informazioni sono disponibili nell’avviso ufficiale pubblicato sul sito del Comune.

Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente con Spid accedendo al portale “Servizi on line per minori” sul sito del Comune di Castiglione della Pescaia (al link https://servizicdp.net95.it/). Per supporto all’inoltro delle domande sarà possibile rivolgersi al Punto Digitale Facile presso l’ex palazzo comunale in via Veneto a Castiglione della pescaia, aperto da martedì a venerdì dalle 9 alle 14, il sabato dalle 9 alle 13.

Per informazioni

Ufficio Pubblica Istruzione: dottoressa Cinzia Piazzi – 0564 927240 – [email protected]