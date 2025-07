GROSSETO – “Con una scelta chiara, coraggiosa e dal forte impatto simbolico, i consiglieri comunali Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia annunciano ufficialmente il loro ingresso nella Lega, rispondendo all’appello diretto del Generale Roberto Vannacci, vice segretario nazionale del partito, che ieri – 23 luglio – ha voluto personalmente coinvolgerli in occasione dell’inaugurazione della nuova sede della Lega a Santa Croce sull’Arno”.

Così Vasellini e Bragaglia in una nota.

“Una decisione maturata sul campo, nei confronti quotidiani con i cittadini, che trova oggi concretezza in un’adesione politica netta: Vasellini e Bragaglia salgono a bordo della Lega targata Vannacci, quella delle 3 S – Sicurezza, Sanità, Sociale – quella che non fa sconti a nessuno, quella che parte dai territori per riconsegnare potere e dignità agli italiani. Per Andrea Vasellini – volto noto della politica grossetana, avvocato, consigliere in carica e da sempre simbolo della lista civica Vivarelli Colonna Sindaco – è la prima tessera di partito della sua vita: una scelta forte, ponderata, carica di significato”.

“Ho sempre rifiutato i partiti – dichiara Vasellini – perché li ho visti troppo distanti dai problemi veri della gente. Ma oggi, con il Generale Vannacci, finalmente c’è un partito che parla la mia lingua, che mette al centro l’Italia, il lavoro, i confini, la salute. E che dà spazio a chi non ha paura di dire la verità”.

Per Alessandro Bragaglia, è un ritorno: “Ma è una Lega nuova – precisa – una Lega che ha finalmente un volto, un’anima, una direzione. Quella del Generale. Una Lega che sa da che parte stare: dalla parte degli italiani”.

“I due consiglieri sono da tempo sostenitori attivi del Generale Vannacci all’interno dell’associazione iTeam Elite Vannacci Grosseto, fondata assieme a Claudio Pacella, riferimento organizzativo locale del gruppo. Un impegno che adesso si rafforza con l’ingresso nel partito. E sono proprio le battaglie concrete a motivare questa adesione: la sicurezza, minacciata da un’immigrazione fuori controllo che ha trasformato il volto di Grosseto; la sanità, ridotta al collasso da decenni di gestione fallimentare da parte della Regione Toscana; il sociale, abbandonato da una sinistra più attenta agli interessi di pochi che ai bisogni di chi lavora e fatica”.

“Il nostro punto di partenza – affermano Vasellini e Bragaglia – resta il territorio. E sarà proprio da qui, con il sostegno di un partito che sempre più ha il volto e il coraggio del Generale Vannacci, che porteremo le istanze della nostra gente in ogni sede istituzionale. Basta compromessi, basta silenzi: è il momento della verità e dell’azione”.

“Con il loro ingresso nella Lega, Vasellini e Bragaglia portano una ventata di determinazione e radicalità nel panorama politico locale. Due nomi, due firme, due volti che oggi si legano a una visione chiara e non negoziabile: prima gli italiani, prima Grosseto”.