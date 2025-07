GROSSETO – Nuovo appuntamento con TuttoSagre, la nostra guida speciale alle sagre in provincia di Grosseto e in tutta la Maremma. Uno strumento prezioso che tutti i nostri lettori potranno consultare in ogni momento e in ogni luogo per trovare la loro sagra preferita. Qui trovate tutti gli appuntamenti in una sezione dedicata al tutto sagre: LINK

Il nuovo gruppo Facebook

Unu nuovo spazio dove trovare tutte le sagre migliore segnalate da Il Giunco: si chiama Tutto Sagra in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Segnala la tua sagra

L’invito è a tutti gli organizzatori a segnalarci la sagra del vostro paese inviando una mail a [email protected], indicando un numero di telefono per essere ricontattati, o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

A Castiglione torna l’Ecofesta “Tortelli e Calamari”: ecco tutto il programma

Si rinnova l’appuntamento con l’Ecofesta “Tortelli e Calamari”, organizzata dall’Asd Castiglionese, una delle società sportive storiche di Castiglione della Pescaia. Per il terzo anno consecutivo, in collaborazione con l’Hc Castiglione, si rinnova l’appuntamento. Tutte le informazioni qui

Monterotondo Marittimo celebra i sapori della tradizione: torna la Sagra della Pecora e del Maiale

L’estate porta con sé il profumo irresistibile delle grigliate e il richiamo delle tradizioni culinarie locali. A rispondere con entusiasmo è Monterotondo Marittimo, dove torna anche quest’anno la Sagra della Pecora e del Maiale, in programma dal 18 al 20 luglio e dal 24 al 27 luglio 2025, nella suggestiva Pista dei Castagni. Tutte le informazioni qui.

A Campagnatico la sagra di tortelli strozzapreti e lumache

A Campagnatico, dal 25 luglio al 3 agosto, torna una delle sagre più amate della provincia di Grosseto. Dieci giorni a tutto gusto, per assaggiare piatti tipici maremmani, ascoltare musica, ballare e passare una bella serata con la famiglia o con gli amici. Tutte le informazioni qui.

A Roccastrada c’è MerCantine tra gusto e artigianato

Nei giorni di venerdi 25, sabato 26 e domenica 27 luglio, Roccastrada si anima con “MerCantine in Poggio”: una festa che dà vita al bellissimo centro storico con street food alla roccastradina, a base di piatti della tradizione. Tra i tanti piatti, vi segnaliamo, panzanella, pasta e ceci, peposo, grigliate,trippa e dolci casalinghi . Inoltre, espositori enogastronomici, artigiani, hobbisti, mostre fotografiche nelle cantine sotterranee, passeggiate gratuite e tanta musica dal vivo. Tutte le informazioni qui

A Bagno di Gavorrano la sagra della pappardella

È tutto pronto per una delle feste più attese dell’estate gavorranese: dal 23 al 27 luglio, il Parco Casa del Popolo di Bagno di Gavorrano ospita la nuova edizione della Sagra della Pappardella, evento che unisce il meglio della cucina maremmana con musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento per tutte le età. Tutte le informazioni qui.

Sagra della lasagna a Pancole

L’estate a Pancole profuma di lasagna e si anima con musica e convivialità grazie alla XIX edizione della Sagra della Lasagna, organizzata dalla locale Pro Loco. L’appuntamento, diventato ormai una tradizione imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle serate estive all’insegna del divertimento, si terrà nei fine settimana del 25-26-27 luglio e 1-2-3 agosto. Tutte le informazioni qui.

Sagra del Baccalà a Sant’Andrea: una tradizione lunga 34 anni

È tutto pronto per accogliere uno degli appuntamenti più attesi dell’estate elbana: la XXXIV edizione della Sagra del Baccalà, in programma dal 24 luglio al 2 agosto e poi di nuovo dal 4 al 10 agosto nella frazione di Sant’Andrea, all’insegna del gusto, della musica e della convivialità. Tutte le informazioni qui

A Roccatederighi torna Medioevo nel borgo

Per tre sere il suggestivo borgo medievale di Roccatederighi si trasforma in un autentico viaggio nel tempo: tra giullari, musici, falconieri, mercati storici, spettacoli infuocati, taverne, combattimenti e atmosfere d’altri tempi. Taverne con piatti tipici, spettacoli, vino nei bicchieri di coccio. Appuntamento 1-2-3 agosto.

E ancora…

Rispescia (Grosseto) Festa del cinghiale alla cacciatora. 4-6 luglio, 11-13 luglio, 18-20 luglio, 25-27 luglio, 1-3 agosto.

Polverosa festa della spigola alla griglia dal 23 al 29 luglio.

San Quirico di Sorano a tutta birra dal 31 luglio al 3 agosto.

Pescia Romana sapori della Maremma dal 10 luglio al 3 agosto.

Chiarone scalo Capalbio sagra della lumaca e della cucina maremmana 21-27 luglio.

Montemerano sagra della trippa dall’1 al 6 agosto.

Capalbio sagra della bruschetta 2-10 agosto.