GROSSETO – Termina con una sconfitta per 3-0 la prima amichevole stagionale del rinnovato Grosseto contro la Fiorentina, nella cornice dello Zecchini vestito a festa (foto di Paolo Orlando). Oltre 3000 biglietti in prevendita sono stati venduti per assistere a questo match, grazie sia alla nuova importante campagna acquisti del Grosseto, sia per l’appeal di un squadra di Serie A.

Partita speciale per il neo allenatore della Fiorentina Stefano Pioli, che riabbraccia il Grosseto dopo una stagione 2007/2008 conclusa al 13esimo posto nella prima annata nella serie cadetta.

Primo test importantissimo per il Grifone firmato mister Paolo Indiani, che non nasconde la voglia di rendersi protagonista di un grande capionato di Serie D.

Fiorentina subito pericolosa al 7′ con un cross dalla fascia destra di Sottil per Parisi, che non riesce ad agganciare il pallone di testa.

Colpo di testa di poco fuori di Eddy Kouadio al 12esimo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il numero 10 Puzzoli riceve al 20′ un cross al bacio di Parisi che elude la difesa grossetana, di poco fuori l’aggancio a tu per tu con Tognetti. Lo stesso si prodiga al 40′ in una parata in controtempo con la mano di richiamo, a sventare da un gol sicuro. Buono il gioco degli unionisti, a volte un po’ fallosi.

Recupero provvidenziale al 42′ in scivolata di Brenna su Dzeko, ritrovatosi a tu per tu con Tognetti dopo vari rimpalli.

Allo scoccare del 45′ grande rete del 2006 Braschi su assist d’esterno di Dzeko, per un tiro secco di destro sotto il sette: nulla può l’estremo difensore Tognetti.

Il Grosseto subisce il colpo e la Fiorentina ne approfitta mettendo a segno un’altra rete: ancora assist del neoacquisto Dzeko che trova l’inserimento del classe 2007 Montenegro che con un destro non lascia scampo a Tognetti.

Grosseto-Fiorentina 2025

Girnadola di cambi per il Grosseto a inizio secondo tempo, che sostituisce 10/11esimi della formazione titolare, con Carlotti come unico giocatore che non viene cambiato, dopo aver sostituito a metà primo tempo il neoacquisto Benedetti.

Grande percussione di Ferronato, che trova una punizione interessante al 52′, sulla palla va Regoli che colpisce la barriera.

Un minuto dopo rete di Bianco che con un pallonetto dal limite dell’area supera l’estremo difensore Cardelli.

Al 60′ la Fiorentina cambia tutti i titolari, inserendo giocatori del calibro di Kean, Dodò e Fagioli; in particolare Martinelli lascia il posto a Leonardelli dopo un colpo in faccia di un avversario.

Palla inteligentissima di Fagioli al minuto 80, che con un cross preciso supera la difesa Grossetana, Kean si inserisce alla perfezione ma davanti alla porta non riesce di controbalzo a segnare la rete del 4-0.

Il match termina al 92′ con il risultato di 3-0 in favore della Fiorentina, ma il Grosseto ha saputo dimostrare di essere una squadra che può lottare per risalire in Serie C.

GROSSETO: Tognetti, Sartorelli, Brenna, Ampollini, Ciraudo, Della Latta, Sacchini, Riccobono, Addiego Mobilio, Benedetti, Di Santo. A disposizione: Cardelli, Italiano, Corallini, Sabelli, Marzierli, Carlotti, Dierna, Shenaj, Ferronato, Bellini, Gnazale, Regoli, Guerrini, D’Ancona, Russo, Mussio, Lorenzini. All. Indiani.

FIORENTINA: Martinelli, Kouadio, Parisi, Bianco, Pongracic, Kospo, Sottil, Montenegro, Dzeko, Puzzoli, Braschi. A disposizione: Leonardelli, De Gea, Comuzzo, Mari, Ranieri, Cordeiro, Trapani, Gosens, Ndour, Fagioli, Mataran, Sabiri, Beltran, Kean. All. Pioli.

ARBITRO: Rinaldi di Empoli; assistenti Valeri di Firenze e Marino di Pisa.

MARCATORI: 45’ Braschi, 47’ Montenegro, 58’ Bianco.

NOTE: 3401 spettatori presenti.