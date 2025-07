GROSSETO – Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per lunedì 28 luglio alle ore 8.30.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

Comunicazioni istituzionali

Comunicazione verbale seduta del 30 giugno 2025

Conferimento cittadinanza onoraria a Danilo Barsanti

Oggetto: D.lgs. n. 267/2000 artt. 175 e 193: assestamento generale del bilancio 2025-2027 dell’Istituzione Le Mura e salvaguardia degli equilibri

Approvazione primo aggiornamento “Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2025/2026/2027. Annualità 2025”

Approvazione documento unico di programmazione (Dup) 2026-2028

Museo archeologico e d’arte della Maremma. Regolamento e convenzione 2025-2029 del sistema dei Musei di Maremma. – Approvazione

Convenzione per l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia di progettazione educativa zonale relativa all’età scolare. – Approvazione

Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e feste temporanee. – Modifica

Modifiche al regolamento di polizia urbana e conseguenti modifiche al regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale e delle attività del centro storico di Grosseto

Interrogazione sulle alberature di v. Ferrucci e dintorni a Grosseto e attraversamenti pedonali e/o altro, presentata dalla consigliera Capone (Pd)

Interrogazione sulla prima edizione della “Corsa del ricordo”: costi, finalità e coerenza dell’iniziativa, presentata dal consigliere Rosini (Pd)

Interrogazione in merito all’installazione di un impianto di telecomunicazione 5g nella frazione di Rispescia, presentata dal consigliere Cirillo (Pd)

Interrogazione sull’antenna 5g situata in località Rispescia, presentata dai consiglieri Pizzuti (Liberali, Riformisti e Socialisti) e Gabbrielli (Forza Italia – Ppe)

