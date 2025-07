GROSSETO – Domani la Maremma vivrà una giornata calda e in gran parte soleggiata, con cielo da poco a parzialmente velato ma senza piogge. Le temperature massime toccheranno punte tra i 31 °C e i 33 °C, accompagnate da venti deboli o moderati e prevalente afa.

Meteo a Grosseto capoluogo

Secondo 3BMeteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli prevalentemente parzialmente nuvolosi, con nessuna precipitazione attesa. Le temperature oscilleranno tra 22 °C e 33 °C. I venti soffieranno da Nordest al mattino e si rinforzeranno da Ovest‑Nordovest nel pomeriggio. Attenzione all’afa tipica dei periodi più caldi.

Nord provincia (Follonica, Massa Marittima)

Anche qui il sole prevarrà con interessanti velature, soprattutto nel pomeriggio. Temperature massime intorno ai 31 °C e minime serali sui 21–22 °C, in linea con quanto previsto per il centro provinciale.

Amiata e zone interne

Zone di collina e montagna sentiranno meno afa, con cieli sereni o poco nuvolosi e punte calde sui 29–30 °C. I venti saranno variabili e perlopiù deboli.

Sud provincia (Orbetello, Monte Argentario)

La costa meridionale godrà di un cielo limpido o velato, con temperature che oscilleranno fra 19 °C e 31–32 °C. I venti si manterranno leggeri, con qualche rinforzo dal Sud‑Sudovest nel pomeriggio

Dati del CFR Toscana

Il Consorzio LaMMa (CFR Toscana) conferma condizioni parzialmente nuvolose, con possibilità davvero minima di piogge isolate. I venti saranno deboli‑moderati da Sud‑Ovest, senza variazioni termiche di rilievo rispetto ad oggi cfr.toscana.it.

Le previsioni comune per comune

Fonte: 3BMeteo