Ti ricordi quando hai attivato quell’abbonamento? Sì, proprio quello. La promo diceva: “Gratis il primo mese. Disdici quando vuoi. Nessun vincolo.” In effetti era vero: nessun vincolo. Solo che sei tu a non disdire mai.

Sono passati sei mesi, forse otto. Quella palestra, quella piattaforma, quella app… non la apri più. Ma il pagamento? Puntuale come un orologio svizzero.

Benvenuto nel marketing della pigrizia, una delle trappole più eleganti e silenziose mai inventate.

Siamo passati da un mondo in cui si comprava una volta per tutte, a un mondo dove si “noleggia” tutto, ma non per davvero. Lo paghi ogni mese, anche se non lo usi, anche se non lo vuoi più. Anzi, soprattutto se non lo usi più. Perché è lì che scatta il trucco.

Il marketing ha capito che non serve più convincerti cento volte. Basta una sola.

Poi subentrano l’abitudine, la pigrizia, il “ci penserò domani”, la paura di disdire e perdere qualcosa — anche se non sai bene cosa. Nel frattempo, la tua carta di credito lavora.

È il bello dell’addebito automatico: è discreto, non ti chiede mai il permesso. Ti prende i soldi e basta.

Tutti abbonati, tutti stanchi

Non è una trappola per pochi. È una strategia di massa, pensata per gente normale. Gente che lavora, ha mille pensieri, rimanda, dimentica.

Hai Netflix, Disney, Amazon Prime, Spotify, l’abbonamento alla palestra, l’app per dormire meglio, il corso online che non hai mai iniziato, il giornale che non leggi da sei mesi, il backup del cloud che non sai nemmeno cosa salva…

Gli italiani hanno in media 3,1 abbonamenti attivi. E spendono ogni mese circa 50 euro, cioè 600 euro l’anno. Il problema? Il 30% di questi abbonamenti non viene nemmeno più usato. Tre su dieci. Ogni mese.

Nel frattempo, quasi il 40% degli italiani ha dichiarato di voler disdire almeno un servizio nei prossimi 12 mesi. Ma quanti lo faranno davvero?

Come funziona

Ti offrono il primo mese gratis. Ma devi inserire la carta subito.

Ti dicono che puoi cancellare quando vuoi. Ma devi fare cinque clic, ricordarti la password, entrare nell’area riservata, parlare con un chatbot.

Ti mandano mail tipo “Resta con noi! Ti regaliamo altri 14 giorni!”

Ti fanno sentire in colpa: “Sei sicuro di voler uscire? Perderai tutti i tuoi progressi…”

Non è una coincidenza. È tutto scientificamente progettato per non farti uscire.

Si chiama friction marketing: mettere attrito dove vuoi andartene, e rendere scivoloso dove vogliono che entri.

Ecco perché per abbonarti bastano 5 secondi. Ma per disdire… ti passa la voglia.

Un’economia costruita sul “non uso”

Il paradosso? Le aziende sanno benissimo che gran parte dei clienti non userà mai il servizio in modo continuativo. E ci contano.

Le palestre vivono di iscritti che non si presentano. Le piattaforme streaming guadagnano anche se non guardi nulla. I corsi online puntano sulla tua motivazione iniziale… e sulla tua costanza zero.

Negli Stati Uniti, la percentuale di utenti che paga almeno un abbonamento non utilizzato sale addirittura all’85%. In pratica: ti vendono la promessa, e tu paghi il rimorso.

Il vero successo del marketing oggi non è farti innamorare del prodotto. È farti dimenticare che lo stai pagando.

Trasformare la spesa in un rumore bianco. Un dettaglio sul conto. Una cifra piccola, ma costante. Invisibile. Silenziosa.

Liberarsi è possibile (ma faticoso)

Fare pulizia, però, si può. Serve solo un pizzico di tempo e onestà:

Vai sull’home banking o sulla carta di credito.

Guarda TUTTI gli addebiti mensili.

Chiediti: “Mi serve davvero?”

Cancella, disdici, taglia. Senza sensi di colpa.

E soprattutto: la prossima volta pensa due volte prima di cliccare “prova gratis.”

Il friction marketing non è cattivo. È furbo. Ma vive solo grazie alla nostra distrazione, abitudine, senso di colpa e procrastinazione.

Non c’è nulla di male a pagare per qualcosa di utile, bello, efficace.

Ma c’è molto di sbagliato nel continuare a pagare per qualcosa che non usiamo più, e nemmeno ricordiamo perché avevamo scelto.

La vera rivoluzione oggi non è comprare di più.

È ricordarsi cosa abbiamo già comprato. E smettere, se serve.

Marketing Antipatico

In questa rubrica parliamo di come l’innovazione può prendere forma in modi inaspettati, scoprendo le storie e le persone che la rendono possibile. Perché innovare non è solo un compito per le grandi multinazionali: è qualcosa che può partire da chiunque, anche dal tuo angolo di mondo. Restate sintonizzati, e chi lo sa? Magari la prossima grande idea potrebbe arrivare proprio da voi. Hai qualche riflessione da condividere? Scrivimi a [email protected]

Marco Gasparri, 49 anni, è il Managing Director di Studio Kalimero. Formatosi nel settore del marketing, dalla fine degli anni Novanta si dedica con successo a costruire percorsi per dare valore alle imprese e può contare su un’esperienza con centinaia di aziende nel pubblico e nel privato. Creativo, poliedrico e razionale, ha collaborato con agenzie nazionali, ha lavorato in Toscana e in Italia e ha dato vita nel 2000 a Studio Kalimero, riuscendo sempre ad anticipare le istanze economiche della società e a creare servizi e prodotti adatti al mercato.

Formatore, spin doctor, consulente politico, marketing strategist, esperto in tecniche di comunicazione, business coach ha firmato numerosissime campagne di successo: Marco Gasparri è tra i professionisti più accreditati nel campo della promozione non solo in Toscana.