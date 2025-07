GROSSETO – «Leggiamo l’ultima uscita di Maule e non possiamo fare a meno di sorridere: un misto di vittimismo da condominio e sovrainterpretazione da regolamento di bocciofila, con la quale tenta disperatamente di spacciare per “espulsione” ciò che in realtà è una scelta politica limpida. Nessuno ha espulso Bragaglia. Bragaglia – e serve dirlo lentamente – ha scelto di non rinnovare la tessera della Lega, proprio perché disgustato da certe dinamiche interne, fatte di mezzucci, gelosie e personalismi che nulla hanno a che fare con la politica». Inizia così la nota firmata da Andrea Vasellini e Alessandro Bragaglia in replica alle parole del commissario provinciale della Lega Andrea Maule.

«In parole povere: non ha voluto più partecipare a quel teatrino locale, di cui Maule è attore protagonista e regista improvvisato. Ma veniamo al punto: Vasellini e Bragaglia non sono semplicemente due nuovi tesserati, sono molto di più. Sono l’anima vannacciana del buon senso, la manifestazione concreta di una Lega che – lontano dalle caricature e dalle guerre intestine – torna a parlare di cose serie. Sicurezza, merito, rispetto delle regole vere (non quelle inventate al bisogno), identità, territorio. Il tutto con un’idea chiara di futuro. Ed è proprio per questo che il Generale e Onorevole Vannacci ha voluto personalmente il loro ingresso: per attuare, a Grosseto, quella svolta netta e popolare che la Lega ha il dovere di incarnare se vuole sopravvivere alla sua crisi di credibilità».

«Vasellini, per inciso, è politicamente vergine, mai stato in partiti, mai tessere, mai spartizioni. Ed è questo che fa tremare certi equilibri polverosi. Non porta debiti politici, non rispetta gerarchie feudali, non fa inchini ai capibastone. Porta invece idee, coraggio, reputazione personale e – udite udite – buon senso. In un mondo politico che da tempo è capovolto, dove l’opportunismo viene chiamato fedeltà e la mediocrità viene scambiata per disciplina di partito, Vasellini e Bragaglia rimettono dritto ciò che è stato storto per troppo tempo. E questo è il vero scandalo: non che siano entrati, ma che abbiano mostrato come si può fare politica senza dover chiedere il permesso a Maule».

«Il moralismo fuori tempo massimo di Maule sul “non si entra nella Lega a suon di dichiarazioni” è talmente patetico da non meritare neanche una smentita. Diciamola tutta: qui non si entra con i comunicati, si entra per volontà politica espressa del vertice nazionale, di chi la Lega la rappresenta davvero e non si limita a custodirne le ceneri. Se Maule vuole davvero battersi per le regole, cominci da quelle del rispetto politico, del confronto civile, della trasparenza. Altrimenti, se ne faccia una ragione: la rivoluzione del buon senso è iniziata, e non ha bisogno del suo lasciapassare».

«Vasellini e Bragaglia non sono il “nuovo” nel senso logoro della parola. Sono la rottura netta con il piccolo cabotaggio di chi sopravvive galleggiando, e questo – lo capiamo bene – può far paura a chi anteponeninteressi personali a quelli della collettività.Ma il tempo dei colonnelli locali è finito. Ora parla il Generale. E chi non ci sta, può sempre continuare a scrivere lettere indignate: il buon senso, purtroppo per lui, non si espelle».