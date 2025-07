FOLLONICA – «Siamo felici che grazie all’efficace intervento dei Carabinieri di Follonica, la carrozzina rubata a Marco Morganti sia stata ritrovata e già restituita al legittimo proprietario. Un grande grazie per il lavoro rapido e preciso delle forze dell’ordine».

A dirlo è il Partito democratico Follonica che nella giornata di ieri, prima del ritrovamento, aveva lanciato una raccolta fondi a favore di Marco Morganti.

«Ieri mattina il nostro segretario Matteo Iannitelli aveva lanciato una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova carrozzina o per il noleggio fino alla disponibilità di una nuova da parte della Asl. In poche ore sono stati raccolti quasi 400 euro. Un gesto bellissimo che conferma quanto la nostra comunità maremmana sia solidale e generosa. Grazie a tutte e tutti. Come specificato nella raccolta stessa, a seguito del ritrovamento della carrozzina, quanto raccolto sarà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer».

«Ora chiediamo un gesto concreto anche da parte dell’amministrazione comunale: invitiamo il sindaco a costituirsi parte civile contro l’autore del furto. Non si tratta solo di un gesto simbolico, è un segnale forte e necessario, perché questo episodio ha danneggiato l’immagine della città e ha minato la percezione di sicurezza, in particolare per le persone disabili che scelgono Follonica per le loro vacanze».