GROSSETO – Un’auto per casue ancora in corso di accertamento è uscita di strada nella zona di ingresso alla città su via Castiglionese proprio di fronte alla base militare del 4° Stormo di Grosseto.

Il traffico ha subito rallentamenti. L’incidente è avvento intorno alle 18,30. Nell’auto si trovava un uomo che è fortunatamente rimasto illeso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.