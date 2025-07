FOLLONICA – Successo per la prima serata di “Come Senz’uno artè”, andata in scena mercoledì 23 luglio nel quartiere follonichese.

Si è trattato di un vero e proprio spettacolo a cielo aperto durante il quale le vie si sono animate grazie alle luci, alla musica e al buon cibo. Diverse infatti le postazioni dalle quali si sono esibiti gruppi e musicisti, in una sorta di concerto diffuso che ha permesso ai molti visitatori di scoprire sonorità diverse e godersi ogni angolo del rione al meglio.

Boom di pubblico soprattutto dopo cena, con cittadini e turisti attirati non solo dalla musica ma anche dallo street food, dai ristoranti e dalle varie attività aperte tutta la serata.

Tra l’intrattenimento di Radio Diffusione Follonica, le note della Fantomatik Orchestra e l’impegno di tutti gli artisti presenti, alcuni dei quali posizionati davanti a portoni e all’interno di terrazzi, si è creata un’atmosfera unica in grado di coinvolgere tutti i passanti.

Un modo, come raccontano gli organizzatori dell’associazione Quartiere Senzuno, per rendere omaggio alle attività storiche del quartiere. Ma l’iniziativa non finisce qui, dato che si ripete anche stasera, giovedì 24 luglio a partire dalle 18:30.

Nella fotogallery trovate i momenti migliori dell’evento grazie agli scatti di Giorgio Paggetti.