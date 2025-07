GROSSETO – Prosegue con grande partecipazione la fase di nomination del contest Best in Maremma 2025. Sono già 382 le attività in gara, distribuite tra otto categorie: ambulanti, barbieri e parrucchieri, centri estetici, fornai e pasticcieri, gelaterie, pizzerie, ristoranti e stabilimenti balneari. Un segnale evidente dell’entusiasmo con cui lettori e clienti stanno sostenendo le loro realtà preferite, contribuendo a costruire una fotografia autentica del territorio.

Manca solo una settimana alla chiusura della prima fase, che terminerà il 31 luglio alle 12 (mezzogiorno). Fino ad allora sarà possibile continuare a inviare le proprie segnalazioni per aiutare le attività più votate a entrare nella seconda fase del contest: quella dei sondaggi su WhatsApp.

Anche quest’anno BEST in Maremma ha ottenuto il patrocinio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e la collaborazione determinante della associazioni di categorie delle imprese grossetane Cna e Confartigianato e Confesercenti.

Sotto l’egida di #scegilamaremma che per noi è diventato un manifesto a sostengo delle attività del nostro territorio, a tutti nostri lettori chiediamo di scegliere di votare quelle che sono le attività migliori della nostra tera. Vi chiediamo di votare i migliori stabilimenti balneari, i migliori ristoranti, le migliori pizzerie, le migliori gelaterie, i migliori fornai e pasticcerie, i migliori barbieri e parrucchieri, i migliori centri estetici e i migliori banchi del mercato della Maremma.

LE OTTO CLASSIFICHE

Ambulanti

Con 100 preferenze, Belle Borse di Simone Zippilli, presente a Castiglione della Pescaia, guida attualmente la classifica provvisoria degli ambulanti più apprezzati della Maremma. Segue Frutta e Verdura da Monda, attivo nella zona del Puntone, che raccoglie 31 voti. Al terzo posto si colloca Agostino Pucci, anch’egli attivo a Castiglione della Pescaia, con 26 voti. In quarta posizione troviamo Il Chiosco di Mery di Follonica, che ha totalizzato 9 preferenze. Chiude momentaneamente la cinquina dei finalisti Agostino Ottaviani, anch’egli di Follonica, con 5 voti. Mollica’s, con sede nella zona industriale di Follonica, ottiene per ora 3 preferenze. Con 2 voti, infine, il Banco Vestiario di Agostino di Scansano completa la classifica provvisoria.

Barbieri e Parrucchieri (versione corretta)

Con 52 preferenze, Un Diavolo per Capello, presente a Bagno di Gavorrano con diverse varianti di denominazione, guida la classifica provvisoria dei barbieri e parrucchieri più votati in Maremma. Al secondo posto troviamo Parrucchiera Vamp, in via Banti a Orbetello, con 37 voti. Segue Hair Color di Grosseto, che ha raccolto 21 preferenze. Master Barber, con sede a Follonica, si colloca in quarta posizione con 16 voti. Chiudono momentaneamente la cinquina dei finalisti, a pari merito con 14 voti, AD Studio Parrucchieri e La Boutique della Barba e del Capello, entrambe con sede a Grosseto.

Ulisse e Jacopo Parrucchieri (via Bonghi, Grosseto) seguono con 13 voti, mentre Rosy Stefy Parrucchiere (Grosseto) ne ha raccolti 10. Barbershop Luca Gattel (Orbetello) ha ricevuto 9 preferenze, Pierre Insieme ai Tuoi Capelli (Grosseto) 7 voti, Moda Club (Castiglione della Pescaia) 6.

Sabrina Ferrini (Grosseto) ha ottenuto 4 preferenze. Con 3 voti troviamo Mr. Frank, Ferrini Sabrina e Parrucchiera Sabrina Ferrini, tutte con sede a Grosseto.

A quota 2 voti si collocano Back Stage (Grosseto), Maione Salvatore (Piazza della Palma), Deluxe Parrucchieri (Grosseto), Sabrina (via Cesare Battisti, Grosseto), Parrucchiere (via Lanza), Boutique Angelica (via Lanza), e Pierre (Grosseto).

Con 1 sola preferenza ciascuno chiudono la classifica: Da Pina e Laura, Lety Hair Stylist, Fashion 2000 (via Adamello), Simone Paghi, Brush Eco Hair-Beauty Experience, Il Barbiere di via Roma, Eva Piras Compagnia della Bellezza, Moreno – Verat Parrucchiere, L’Età Hair, e Pierre_insieme_ai_tuoi_capelli (tutti a Grosseto), Il Triangolo, La Tua Immagine (Follonica), Af Parrucchieri (Grosseto), Le Follie da Letizia (Sasso d’Ombrone, Cinigiano), Parrucchiere Per Te (Scarlino Scalo), Backstage (Grosseto), Ricci & Capricci (Ribolla) e Vi’S Pettino (Roselle).

Centri estetici

Con 122 preferenze, B Beauty di Grosseto è attualmente in testa alla classifica provvisoria dei centri estetici più votati in Maremma. Segue Aqua Spa Concept, sempre a Grosseto, con 60 voti. Al terzo posto troviamo Glitter Nails & Beauty, anch’esso con sede a Grosseto, che ha ottenuto 32 preferenze. Vitality Space, di Grosseto, si colloca in quarta posizione con 31 voti. Chiude il gruppo dei cinque finalisti Pinky Nails, anche questo centro grossetano, con 24 voti. A seguire, Belli & Basta (Montemerano) ottiene 22 preferenze, mentre Beauty Center Laura (Roselle) e Beauty Harmony (Albinia) raggiungono 10 voti ciascuno. Celeste Beauty Lab (Scarlino) raccoglie 4 preferenze. A quota 2 voti troviamo: Corpo e Anima, Salus Estetica, CC Estetica, Derma Bloom, Officina del Benessere, Estetica Ariel (tutti a Grosseto), Cristiana Lari e Nails Love (Follonica). Chiudono la classifica con 1 preferenza ciascuno: I Am Beauty, Ad Astra, Edonè Estetica e Benessere (Roccastrada), Daviola_bio, Edoné, Armonia, Non Ti Scordar Di Te, Centro Estetico Armonia, Beauty, Beauty Lab, Beauty Grosseto, Dany Beauty Space, Da Viola-Bio Estetica, Luce Beauty Sense (Labriola), Vanity Estetica e Benessere (Braccagni), e varie diciture alternative riconducibili ad Aqua Spa Concept, Beauty Harmony e Vitality Space. Tra queste compaiono: Aqva Spa Concept, Beautyharmony, Beauty Armony, Beuty Harmony di Adriana Primati, Beaute Center Laura, Beauty Harmoy, Beauty Armony Centro Estetico e Centro Benessere Vitality Space di Grewing Emanuela. Fornai e Pasticcieri

Con 37 preferenze, Panetteria Vatti di Follonica guida attualmente la classifica provvisoria tra i fornai e pasticcieri della Maremma.

Segue Panificio Cambri & Bondani, attivo a Bagno di Gavorrano, con 20 voti. Al terzo posto si posiziona Panificio Montomoli di Boccheggiano, con 7 preferenze. A pari merito con 4 voti ciascuno troviamo La Dolciaria e Panificio 900, entrambi con sede a Grosseto, che al momento chiudono la cinquina dei finalisti.

Seguono La Favorita (San Martino) e Bottega 1954 (Grosseto), entrambe con 2 preferenze. Con 1 voto ciascuno completano la classifica: Il Fornino e Il Panaio (Grosseto), Tirchi e Bellocci (Orbetello Scalo), Pasticceria Volpicelli (Pitigliano), Forno Moderno (Grosseto), Panificio Paduline e Panificio Da Gingi (Castiglione della Pescaia), Panificio Conti Libero (Roccalbegna), Galletti (Grosseto), Pasticceria L’Imposto (Follonica), Vecchia Trebbia (Grosseto), Pasticceria Belvedere (Manciano), Antica Panetteria del Braccagni (Braccagni) e una variante del nome Panificio Cambri & Bondani indicata come “Panificio Cambri Bondank”.

Gelaterie

Con ben 395 preferenze, Gelateria Il Tropico di Grosseto è saldamente in testa alla classifica provvisoria delle gelaterie più votate della Maremma. Segue Gelateria 17, con sede a Fonteblanda, che ha raccolto 52 voti. Al terzo posto troviamo Orso Bianco di Castiglione della Pescaia, con 41 preferenze. Gelateria Bar Chiodo, situata a Porto Santo Stefano, ottiene 23 voti. Chiude il gruppo delle prime cinque posizioni Sogni Golosi di Follonica, con 13 preferenze.

A seguire, Gelateria De’ Lilli (Castiglione della Pescaia) totalizza 11 voti, Zen (Puntone) 7 voti, Gelateria Arlekkino (Grosseto) 6 voti, Papeete (Grosseto) e Il Pozzetto (Grosseto, zona Barbanella) 5 voti ciascuna.

Con 4 preferenze troviamo Gelateria Paradise (Castiglione della Pescaia) e Le Fredde Lune (Ribolla e Roccastrada).

Seguono con 3 voti: Gelateria Igloo e Il Golosastro, entrambe a Grosseto.

Hanno invece ricevuto 2 preferenze: Pozioni di Neve (Porto Santo Stefano), Le Logge (Orbetello) e Yupik (Principina a Mare).

Con 1 voto ciascuna chiudono la classifica: Twist (Follonica), Corradini, Il Giunco, e Gelateria Artigianale Sottozero (Castiglione della Pescaia), Bobbylandia Games Fonteblanda (Fonteblanda), Grosseto (Grosseto), Da Carla (Marina di Grosseto), Kilimangiaro (Orbetello) e Antico Bar Centrale (Saturnia).

Pizzerie

Con un totale di 90 preferenze, Alla Pala Magica di Gavorrano si colloca attualmente al primo posto nella classifica provvisoria delle pizzerie più votate della Maremma. Segue a breve distanza Aloha Restaurant & Pizza di Follonica, con 85 voti. Al terzo posto si trova Pizzeria Passaparola di Grosseto, che ha raccolto 80 preferenze. Il Mobilino 2, anch’esso a Grosseto, ottiene 46 voti. Chiude la cinquina dei primi cinque Pizzeria Atuttapansa di Follonica, con 39 preferenze.

Subito dopo troviamo Pizzeria La Gatta Mangiona (Roselle) con 37 voti e Zero Distanze (Scarlino, Marina di Scarlino) con 23.

Seguono Pizzeria Aiò (Follonica) con 7 voti, La Ghera (Braccagni) e Ristorock (Le Sugherine) con 6 preferenze ciascuna.

Le Mura (Massa Marittima) totalizza 5 voti, mentre La Corte (piazza del Mercato) ne ottiene 4.

Con 3 preferenze ciascuna troviamo Beccapizza (Grosseto), Roses Garden (Follonica) e Pizzeria Mezzo Metro (Marina di Grosseto).

A quota 2 voti figurano Verace, L’Angolo di Corrado, La Chiave del 13 (tutti a Grosseto), Pizz & Core (Porto Santo Stefano), Trattoria Pizzeria La Taverna (Orbetello) e Aloha Restaurant e Pizzeria (Follonica).

Chiudono la classifica, con una preferenza ciascuna: Drive In (Grosseto/Barbanella), Camping Eden (Marina di Grosseto), Casabona, Il Querciolo, La Macrilera, Pizza Casa, 081 Zerottantuno Pizza e Drink (tutti a Grosseto), Gegè (Follonica), Renzo e Lucia (Roselle), La Goletta (Orbetello Giannella), Ristorante Dal Greco (Porto Santo Stefano), La Barca Pinseria Rustica Maremmana (via Vespucci), Caribia (Pratoranieri), Pizzeria La Vigna (Bivio Montorgiali), La Rosa dei Venti (Castell’Azzara), La Piazzetta (Valpiana), Pizzeria Il Gabbiano e Pizzeria Pian di Rocca (Castiglione della Pescaia), Ristorante Pizzeria Tentazione (Scarlino), Vecchie Usanze (Casalecci), Pizzeria (Gavorrano), Al Castello (Montemassi), e Da Carlo (Massa Marittima).

Ristoranti

Con 123 preferenze, Aloha Restaurant & Pizza di Follonica guida al momento la classifica provvisoria dei ristoranti più votati della Maremma.

Segue Zero Distanze, situato al Puntone, che ha ottenuto 106 voti.

Al terzo posto si trova Osteria Maccalè a San Giovanni delle Contee, con 79 preferenze.

Il Balugano di Scarlino segue con 58 voti. Con 47 preferenze, chiude la cinquina dei finalisti Dai Brandi, nome che comprende tutte le varianti riferite all’attività di Marina di Grosseto. A seguire, Ristorante Dal Greco (Porto Santo Stefano) ottiene 29 voti, mentre Al Castello (Montemassi) e Maremmeria Ristoro Selvatico (Scarlino) ne totalizzano 15 ciascuno. Trattoria Da Camilla (Pian d’Alma) segue con 14 voti, davanti a Toro Briaco (Polverosa, Orbetello) che ne ha 12. Con 8 preferenze troviamo Bagno Nettuno (Castiglione della Pescaia) e Doga Bistrot (Follonica), mentre con 6 voti si collocano Sopra Lo Skipper (Castiglione della Pescaia) e un’ulteriore variante di Ristorante Dai Brandi.

A 5 voti ciascuno si trovano Pokè Flash (Grosseto), Trattoria Cupi (Cupi), La Perla del Golfo (Follonica) e Osteria La Bottega (Senzuno). Con 4 preferenze figurano Ristorante Bellavista (Gavorrano) e Tentazione (Scarlino).

A quota 3 voti troviamo Ristorante Bernasconi (Braccagni), Leccio Moro (Tirli), Tentazione Ristorante Pizzeria (Scarlino) e Ristorante Dai Brandi (Bagno Il Lido, Marina di Grosseto). Sono 2 le preferenze per: Casale Santo Stefano (Principina), Il Vicoletto (Talamone), La Parolaccia e Trattoria Maremmabona (Roselle), Le Fate Briache (Centro storico), Le Mura e Gli Attortellati (Grosseto), A Casa di Mara (Orbetello Scalo), L’Isola Felice (Porto Ercole), Morgante (Gavorrano alto), Maso (Follonica) e Ristorante Pizzeria Tentazione (Scarlino, via IV Novembre). Con 1 voto ciascuno completano la classifica oltre 70 attività, tra cui: Santarino, Roses Garden, La Vela, Il Filibustiere (Follonica), Da Emiliano, Pizzeria La Corte, Ristorante La Fortezza, Casa Rossa, Encanto White Dock Seven (Castiglione della Pescaia), Secret Garden, Dolce&Salato (Albinia), Il Moletto (Porto Santo Stefano), Osteria Il Mangiapane (Alberese), Osteria 1935 (Giuncarico), Frank e Serafico (Alberese), Ristorante Il Cacciatore (Tirli), La Pinta (Porto Ercole), Agriturismo Le Paicciole (Castell’Azzara), Fiumara Beach Ristorante (Marina di Grosseto), Il Gallinaccio (Braccagni), e molte altre località minori tra la costa e l’entroterra. Stabilimenti balneari

Con 146 preferenze, Aloha Beach di Follonica guida al momento la classifica provvisoria degli stabilimenti balneari più votati della Maremma.

Segue Mamai Beach di Scarlino, che con le sue varianti totalizza 143 voti. Al terzo posto, a pari merito con 78 preferenze, si collocano Il Balugano, situato al Puntone, e Bagno Nettuno di Castiglione della Pescaia, includendo tutte le sue diciture alternative.

Chiude momentaneamente la cinquina dei finalisti Bagno Rocchette, sempre a Castiglione della Pescaia, con 10 voti. Subito dopo troviamo Bagno Medusa (Castiglione della Pescaia) con 9 voti e La Valletta (Castiglione della Pescaia) con 8.

Con 6 preferenze figura Bagno La Bussola (Marina di Grosseto), mentre Bagno Bertini e Savoia Cavalleria, entrambi a Marina di Grosseto, ne ottengono 4 ciascuno.

Bagno Tirseno (Fonteblanda), Bagno Vacanze, Bagno Sirena (Marina di Grosseto) e Bagno Val Bona (Castiglione della Pescaia) si attestano a 3 voti. A quota 2 voti troviamo: Grifomare (Principina), Bagno Alessandro (Rocchette), Bagno Le Dune (Principina a Mare), Singita Argentario (Albinia), Follonica (associato ad Aloha Beach), Piastrone – Beachbar & Sunset (Punta Ala), Bagno La Pineta e Bagno Africa (Follonica), Bagno Lido e Il Lido (Marina di Grosseto). Con 1 voto ciascuno completano la classifica: Bagno Roma, Bagno Cerboli, Molto Bello, Tirrenia (Follonica), Bagno Giglio, Bagno Gabry, Bagno Il Faro, Bagno La Rotonda, Kursaal, Bagno Tropical, Stabilimento Savoia Cavalleria, La Gondoletta, Bagno Moby Dick, Dolce Vita, Camping Le Marze (Marina di Grosseto), Braccio (Monte Argentario), Il Tramonto (Giannella), Bagno Delfino, Bagno Medusa Castiglione della Pescaia, Petit Europa (Principina), Bagno Lido Ristorante Dai Brandi, Dai Brandi, Bagno Il Lido (Marina di Grosseto).

LE DUE FASI DEL CONTEST

