GROSSETO – Semplicità contro conflitto, amore contro discordia, impegno contro indifferenza. Per il bene di tutti è sempre bene provarci.

Così, ogni giovedì, dalle 18:30 alle 19:00, in piazza Dante a Grosseto, un gruppo di donne si ritrova in silenzio per manifestare il proprio desiderio di pace. Un gesto semplice, ma potente, che si ripete ogni settimana e che unisce simbolicamente Grosseto a tante altre piazze italiane, come Milano, dove la stessa iniziativa è nata e si è diffusa sin dall’inizio dell’attacco russo all’Ucraina.

L’obiettivo è chiaro: testimoniare pubblicamente, con la sola presenza fisica e il silenzio, l’urgenza di mettere fine alle guerre e alle politiche aggressive che devastano popoli, territori, corpi e risorse del pianeta. La scelta delle donne di scendere in piazza a Grosseto richiama l’antico spirito dell’attivismo femminile messo in scena da Aristofane con la sua Lisistrata, e si inserisce nel solco delle tante mobilitazioni per la pace che, in questi ultimi anni, hanno visto le donne protagoniste in tutta Europa. Grosseto è parte di un movimento più ampio, che attraversa confini e generazioni.

“Silenzio per la pace” è una manifestazione che si pone fuori dai partiti e dentro la vita quotidiana, nata da donne ma aperta a tutte e tutti: ogni cittadina e cittadino che condivide la volontà di costruire una società più giusta, pacifica e solidale è invitato a partecipare.

Il presidio si rivolge a chi riconosce l’assurdità della guerra, il suo carattere distruttivo, e desidera rompere il silenzio pubblico su ciò che sta accadendo in Palestina come in tante altre aree del mondo. È un richiamo al rispetto del diritto internazionale, alla fine del sostegno politico, economica e militare con i governi che opprimono e bombardano.

“Fuori la guerra dalla storia. Non c’è più tempo per rimanere a guardare”, si legge nel volantino distribuito durante l’iniziativa. Il silenzio per la pace si ripete ogni giovedì, proprio per timore che, aspettando ancora, sarà troppo tardi.