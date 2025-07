SCARLINO – Serata movimentata quella di ieri, martedì 22 luglio, in località Col di Sasso, nel comune di Scarlino, dove un uomo italiano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza.

I fatti sono avvenuti nella notte, quando una pattuglia dei carabinieri ha notato una vettura sospetta. Alla vista dei militari, l’uomo al volante ha tentato di allontanarsi, ma è stato subito raggiunto per un controllo. Visibilmente ubriaco, ha dato in escandescenza, sgomitando nel tentativo di sottrarsi agli accertamenti.

L’uomo ha inoltre rifiutato di sottoporsi all’alcoltest ed è scattato immediatamente il ritiro della patente. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato nella tasca dell’uomo anche un coltellino svizzero, subito sequestrato.

Nonostante la forte aggressività i militari sono riusciti a bloccarlo ed è stato subito condotto alla caserma di Follonica.

Dopo una notte in cella, questa mattina, mercoledì 23 luglio, l’uomo è stato processato per direttissima presso il tribunale di Grosseto, dove è stato convalidato l’arresto e la remissione in libertà con l’obbligo di firma.