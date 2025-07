PORTO SANTO STEFANO – Una donna di 36 anni, in stato interessane, è stata soccorsa dai sanitari del 118 dopo un incidente avvenuto nella zona di Pozzarello, nel comune di Monte Argentario.

La donna è rimasta coinvolta in un incidente a Porto Santo Stefano. La donna non è grave, ma vista la sua condizione è stato deciso di trasferirla al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto per accertamenti.

Nessuno degli altri occupanti dei mezzi coinvolti è rimasto ferito.

Sul posto l’ambulanza infermieristica della Misericordia di Porto Santo Stefano.