SORANO – Incidente stradale oggi nel comune di Sorano, lungo la strada provinciale di Pitigliano, in un tratto a traffico locale particolarmente transitato nel periodo estivo.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due automobili. Sul posto sono intervenuti tempestivamente l’automedica di Pitigliano, l’ambulanza della Croce Rossa di Semproniano, l’ambulanza della Misericordia di Piancastagnaio e l’elisoccorso Pegaso 2, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine per la messa in sicurezza dell’area e i rilievi di legge.

Tre le persone ferite: una donna di 73 anni è stata trasferita in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena a bordo dell’elisoccorso. Altri due feriti, una donna di 59 anni e un uomo di 65 anni, sono stati trasportati in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità competenti.