GROSSETO – Al via Festambiente 2025, lo storico festival nazionale di Legambiente giunto alla sua 37ª edizione.

Dal 6 al 10 agosto, la cittadella ecologica a Rispescia, nel cuore del Parco della Maremma, si trasformerà in un laboratorio di futuro, accogliendo dibattiti, laboratori, cinema sotto le stelle, degustazioni biologiche, mostre e spazi per bambini e famiglie, confermando ancora una volta la vocazione multidisciplinare e partecipativa dell’evento.

L’edizione 2025 del festival coinciderà con un anniversario speciale: i 50 anni del Parco della Maremma, ricorrenza che sarà al centro di molte iniziative e momenti celebrativi durante la manifestazione, a conferma del profondo legame tra il festival e il territorio che lo ospita.

Grande spazio sarà dedicato ai temi cardine dell’ambientalismo contemporaneo: dalla transizione ecologica alle aree protette, dall’economia circolare all’agroecologia, fino alla finanza etica. Dopo il successo della scorsa edizione, torna anche la Scuola di Ecoeventi, giunta alla sua seconda edizione, punto di riferimento nazionale per chi organizza eventi a basso impatto ambientale.

La musica sarà uno dei grandi motori del festival, con concerti gratuiti ogni sera con: Eugenio in Via Di Gioia, Mauro Pagani, Giancane, Africa Unite & The Bluebeaters e Bandabardò, per un cartellone musicale di qualità, all’insegna della sostenibilità e dell’intrattenimento consapevole.

Grande protagonista sarà anche la Maremma, che si conferma un incubatore di buone pratiche ambientali e sociali, punto di riferimento per un modello di sviluppo capace di coniugare tutela della natura, innovazione e partecipazione delle comunità locali.

Tra gli ospiti istituzionali della kermesse ambientalista: Luigi Ciotti, presidente Libera; Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Monia Monni, assessora all’ambiente della Regione Toscana; Mauro Rotelli, presidente Commissione ambiente della Camera dei Deputati; Vannia Gava, sottosegretaria Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Claudio Barbaro, sottosegretario Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica; Francesco Battistoni, vicepresidente Commissione ambiente della Camera dei Deputati; Giuliano Amato e Giovanni Maria Flick, già presidenti della Corte Costituzionale.

Tra gli invitati anche il vicepremier e ministro degli esteri, Antonio Tajani. Presente a tutte e cinque le serate il presidente nazionale Legambiente, Stefano Ciafani.

Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente e componente della segreteria nazionale di Legambiente, ha dichiarato: “Festambiente 2025 rappresenta non solo una delle più longeve manifestazioni ambientaliste in Italia, ma anche una piattaforma concreta di dialogo tra istituzioni, cittadini e imprese sui temi della sostenibilità. In un momento in cui la crisi climatica chiede risposte urgenti, la nostra proposta è chiara: promuovere un modello che rispetti i limiti del pianeta e metta al centro le persone. Quest’anno il programma è particolarmente ricco di contenuti e iniziative pensate per tutte le età, perché vogliamo che la transizione ecologica sia realmente partecipata e inclusiva. Siamo felici di farlo ancora una volta nella splendida cornice della Maremma, alle porte del Parco, con il supporto delle realtà locali e dei partner storici come Banca TEMA.”

Partecipe l’Amministrazione comunale di Grosseto. “Il consueto appuntamento con Festambiente – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli – è un’occasione per riflettere sull’identità della nostra terra. Oggi più che mai dobbiamo porci l’interrogativo di quale modello di sviluppo vogliamo promuovere. Grosseto continuerà a sostenere con convinzione questa manifestazione perché crediamo che la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini sia la chiave per affrontare la sfida della transizione ecologica. Grazie a questi eventi capaci di coinvolgere tutta la popolazione possiamo accrescere una coscienza collettiva sempre più responsabile, attenta, giusta”.

“Sostenere Festambiente significa investire in un futuro più giusto, sostenibile e consapevole. – Ha dichiarato Francesco Carri, presidente di Banca Tema – Come banca del territorio, crediamo nel valore delle buone pratiche ambientali e sociali che questa manifestazione promuove da oltre trent’anni. Il legame con la Maremma, l’attenzione per le nuove generazioni, la promozione di un’economia etica e responsabile: sono tutti elementi che rispecchiano profondamente i valori di Banca TEMA. Per questo rinnoviamo con entusiasmo il nostro sostegno a un evento che rappresenta una vera e propria eccellenza nel panorama nazionale.”

“Vorrei sottolineare la profonda condivisione di intenti tra il Parco della Maremma e Legambiente, che quest’anno celebra la 37ª edizione di Festambiente: un traguardo significativo, che si affianca a un altro importante anniversario, quello dei 50 anni del Parco della Maremma. Recentemente, Legambiente ha riconosciuto al Parco la certificazione Ecoevents, a testimonianza dell’attenzione costante alla sostenibilità e della capacità di coniugare tutela ambientale, cultura e attività ricreative. Questo riconoscimento dimostra che è possibile realizzare eventi a basso impatto ambientale, senza rinunciare alla qualità e alla partecipazione. Festambiente rappresenta un appuntamento di grande rilievo non solo per l’intera Maremma, ma in particolare per il Parco della Maremma: un’occasione di riflessione e di proposta per due realtà che, da sempre, promuovono la cultura e la conoscenza dell’ambiente. Uniti da una visione comune, continuiamo a costruire un futuro in cui ambiente, cultura e comunità crescano insieme in armonia.” Queste le parole di Laura Cutini, consigliera Parco della Maremma.

PROGRAMMA GIORNALIERO COMPLETO