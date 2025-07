FOLLONICA – Ha un lieto fine la vicenda che ha coinvolto Marco Morganti, il personal trainer colpito da paresi a una gamba, a cui era stata rubata la carrozzina elettrica nella notte di sabato scorso a Follonica.

Un furto che aveva destato indignazione e rabbia, non solo per il valore materiale dell’oggetto, ma soprattutto per il suo significato: uno strumento essenziale per la libertà di movimento di chi vive una disabilità.

Questa mattina i carabinieri di Follonica hanno comunicato a Marco Morganti il ritrovamento del mezzo. L’appuntamento è per il pomeriggio alla caserma della città dove Marco dovrà riconoscere la carrozzina elettrica. In seguito gli sarà restituita e potrà finalmente tornare a spostarsi liberamente.

Nei giorni scorsi, Marco aveva denunciato il furto ai carabinieri dopo ore di ricerche inutili per le strade di Follonica, insieme agli amici. Sui social aveva lanciato un appello dai toni accesi, definendo il gesto «vile e infame», e rivolgendosi direttamente al ladro con ironia amara: «A casa ho lasciato il caricatore, magari vuoi venirlo a prendere, visto che presto la carrozzina si scaricherà…».

Intanto, la solidarietà dimostrata in questi giorni ha lasciato il segno e la brutta disavventura di Marco era diventata virale. Nella giornata di oggi da Follonica era partita anche una raccolta fondi per ricomprare una carrozzina all’uomo.

Grazie al lavoro dei carabinieri di Follonica, che ancora non hanno rivelato dettagli sul ritrovamento, Marco Morganti tornerà presto in possesso dello strumento fondamentale per la sua autonomia.