GROSSETO – Il Grifone dà il benvenuto ad altri due giovani, abbassando ulteriormente l’eta anagrafica media di una rosa sempre più interessante e promettente. L’uno è Monè Italiano, esterno classe 2005, in arrivo dal Gozzano, cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina Under 18; nel suo curriculum 60 presenze in Serie D con le maglie di Mobilieri Ponsacco e appunto Gozzano. Spicca per talento, corsa e determinazione, ideali per la fascia unionista.

L’altro è l’attaccante Tommaso Ferronato, classe 2006, fresco dell’intero percorso nel settore giovanile del Cittadella, dove si è messo in luce con 18 gol in 75 presenze tra Under 17 e Primavera. Sono piaciuti il suo fiuto del gol e la tanta voglia di emergere anche sotto la curva biancorossa.