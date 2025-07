GROSSETO – Una grandissima serata di raccolta fondi promossa da Cna Grosseto che permetterà al progetto “Cuore.Zero” dell’associazione Skeep per la copertura dell’ultima parte in percorso per la realizzazione della nuova sede. Al ricavato raccolto con la cena, si sono aggiunte le donazioni di Cna nazionale, Cna Toscana e Artigiancredito, per un totale di 13.470 euro

Tredicimilaquattrocentosettanta euro è la cifra ottenuta con l’edizione 2025 di “Artigiani per la vita”, l’evento di raccolta fondi promosso, ogni estate, dall’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa. Una somma che sarà destinata all’associazione Skeep asd e aps per il loro progetto “Cuore.Zero”.

“Siamo orgogliosi e felici, come ogni volta, del risultato raggiuto”, dichiara Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto. “Per questo ci tengo a ringraziare, a nome di tutta l’associazione, gli sponsor, gli artigiani e il personale dipendente di Cna che si sono dedicati a titolo volontario alla riuscita di una bella serata che è diventata, di fatto, un appuntamento fisso nell’estate maremmana. Noi artigiani riceviamo tanto dalla nostra comunità ed è giusto e doveroso ‘restituire’ un po’ di questa fiducia sostenendo progetti importanti, che vanno a migliorare la vita di tante persone”.

La cifra raccolta andrà a sostenere l’ultimo “tratto” del lungo percorso di Skeep nella realizzazione di una propria sede. Dopo 12 anni di attività, infatti, l’associazione ha versato 100mila euro per l’acquisto di una struttura al centro commerciale di Gorarella, in una posizione strategica perché vicina a molti impianti sportivi cittadini, e il loro prossimo obiettivo è la raccolta dei 50mila euro necessari per onorare il contratto di acquisto dell’immobile entro il 31 ottobre e quella dei 30mila necessari per l’adeguamento della struttura alle attività da svolgere all’interno e ai bisogni degli atleti.

La serata di ieri alla Cava di Roselle ha visto associati e personale di Cna mettere a tavola centinaia di persone e offrire loro una serata piacevole che ha visto la presenza di Annalisa Minetti come ospite speciale, la musica di The Music Crew Band e la conduzione di Carlo Sestini.

Questi gli sponsor che hanno reso possibile il raggiungimento del prezioso obiettivo, oltre ai soggetti già citati, Assicoop Toscana, Banca Tema, Conad “Persone oltre le cose”, la cooperativa Uscita di Sicurezza, la Cantina dei Vignaioli del Morellino di Scansano, Ais – associazione italiana sommelier, Ses – Scuola europea sommelier, Tv9 Telemaremma, Sapori di Toscana, Caffè d’Italia, il panificio I frutti del grano, la pasticceria Rock flowers, bar pasticceria di Salvatore di Mella, Favilli Group, Sbrocca, Speroni Eventi perfetti, il Caseificio sociale di Manciano e Soddu Lavanderie industriali, Michele Guerrini visual, la cooperativa Terra dell’Etruria, Artigiancredito toscano, Giulio Marconi e i Grigliatori di Maremma, la Giorgio Bartoli spa, la Vagheggini società agricola e il frantoio Le Selvette dell’azienda Milaneschi.