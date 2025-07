FOLLONICA – Era nascosta dietro la vegetazione, ben protetta e conservata (probabilmente per una successiva vendita) la carrozzina elettrica rubata sabato notte in via Fiume a Marco Morganti, il personal trainer colpito da paresi a una gamba, mentre si trovava in ferie nella città del Golfo.

Il mezzo è stato rinvenuto all’interno del parco dell’ex Ilva nel cuore della città grazie alle intense attività di ricerca da parte dei carabinieri. Infatti si tratta di un fatto che anche i militari del comando di Follonica avevano preso a cuore. È stata la prima volta in città che fosse stato denunciato un furto del genere.

Dopo il ritrovo Marco Morganti è stato avvisato subito e oggi pomeriggio si è presentato, accompagnato da suo padre, alla caserma di Follonica dove ha prima riconosciuto il suo mezzo e ne ha successivamente ripreso il possesso.

«È stata una brutta disavventura anziché una vacanza – racconta Marco Morganti ancora scosso dai momenti passati -. Ma più che altro sono stati giorni in cui ero come in gabbia. La carozzina elettrica mi serve per gli spostamenti in autonomia, altrimenti ho sempre bisogno di un familiare. C’è stata una grande ondata di solidarietà voglio ringraziare davvero tutti, in primis l’arma dei carabinieri che hanno risolto il mio caso nel miglior modo possibile. Siete stati fantastici, mi avete salvato la vita».

«Fortunatamente questa è una storia a lieto fine – spiega Romualdo D’Anna, comandante del Norm (nucleo operativo e radiomobile) della compagnia Carabinieri di Follonica -, grazie all’attività informativa posta in essere nel centro di Follonica che ci ha portato a ritrovare la carrozzina nel parco dell’ex Ilva. L’abbiamo trovata integra e ben custodita, sicuramente per trarne un successivo profitto. Siamo inoltre vicini all’individuazione dei responsabili del furto».

«Diciamo – conclude il comandante – che quello ci fa più piacere è che siamo riusciti a restituire una normalità ad una persona che ne ha davvero bisogno per muoversi liberamente».

