Foto di repertorio

RISPESCIA – Visto il clamoroso successo dello scorso anno con la prima edizione di Boxing Night Rispescia, la Fight Gym Grosseto non poteva che accettare l’invito del dinamico promotore Lorenzo Vanni ad effettuare la seconda edizione. Il tutto con un copione ancora più impegnativo a cui ha aderito l’Amministrazione Comunale concedendo patrocinio e coorganizzazione.

In programma infatti, sabato 26 dalle 21,30 in Piazza Italia, ci sarà come match clou il duello professionistico con protagonista la punta di diamante della società organizzatrice Halit Eryilmaz (nella foto d’archivio) che nella categoria dei Pesi Piuma verrà opposto al colombiano Camilo Calcedo sulla distanza delle sei riprese. Eryilmaz, imbattuto pugile nella sua carriera professionistica con le cinque vittorie ottenute su altrettanti match effettuati, di cui due prima del limite, avrà un avversario di tutto rispetto con la sua esperienza di 17 incontri che lo hanno visto opposto ai migliori pugili italiani della categoria. Il programma dilettantistico vedrà ben tredici incontri con lo squadrone dei pugili targati Fight Gym Grosseto che si confronteranno con avversari di scuola campana e soprattutto di Marcianise ovvero gli Under 15 Deliberi e Vichi, l’Under 17 Paladini, gli Under 19 Devicienti, Tufano, Liberi e Leonini e gli Elite Pennacchio e Morina.

Vi sarà anche un combattimento femminile che vedrà impegnata l’Under 17 Rachele Perna, attualmente in ritiro con la squadra azzurra ad Assisi, che anticiperà il suo rientra Grosseto per poter effettuare il match. L’ingresso alla manifestazione sarà, ancora una volta gratuito, merito degli sponsor che generosamente hanno collaborato alla realizzazione dell’evento e per questo un ringraziamento particolare va all’assicuratore Lorenzo Toninelli, nonché alla Ditta di materiali edili Vibralcementi con i ristoratori di Rispescia Osteria Boncitto e Ristorante bar Da Antinesco.