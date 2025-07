ORBETELLO – «Il Comune ha terminato la procedura di affidamento dell’intervento di manutenzione straordinaria del palazzetto dello sport di Orbetello e i lavori partiranno in tempi brevissimi». A farlo sapere il sindaco del Comune di Orbetello, Andrea Casamenti.

Gli uffici tecnici dell’Ente hanno espletato le pratiche previste per l’affidamento dell’intervento che prevede la ristrutturazione della copertura e il ripristino dell’acqua calda sanitaria: «In quella – sottolinea il primo cittadino lagunare – che è considerata la struttura sportiva più importante del territorio comunale, dove molti studenti e associazioni praticano diverse discipline e dove si sono svolte, nel corso del tempo, alcune delle principali manifestazioni pubbliche del nostro territorio. Per questo, una volta emersa la necessità dell’intervento di ristrutturazione, ci siamo attivati per reperire le risorse».

«Abbiamo regolarmente ottenuto dall’Istituto per il Credito sportivo e culturale – aggiunge Casamenti – l’erogazione del mutuo di 490mila euro necessari a finanziare l’intervento e la ditta aggiudicataria inizierà a stretto giro i lavori con l’obiettivo di restituire, entro settembre, il palazzetto dello sport a studenti, atleti e a tutta la comunità».

«Restituire la struttura in condizioni ottimali – dice il consigliere delegato ai lavori pubblici, il senatore Roberto Berardi – è stata una priorità mia e degli uffici e, finalmente, vediamo concretizzarsi l’obiettivo con l’affidamento dei lavori, una procedura alla quale, sempre con il fondamentale supporto degli uffici, abbiamo lavorato con impegno a partire dal reperimento dei fondi necessari. Desidero ringraziare gli uffici e tutti coloro che hanno coadiuvato l’amministrazione comunale a far partire un’opera fondamentale e molto attesa dalla cittadinanza».

Ma quella della ristrutturazione del palazzetto non è la sola opera pubblica che sta per concretizzarsi: «Siamo in dirittura d’arrivo – conclude il sindaco – anche sull’asilo di Orbetello Scalo e sulla nuova scuola elementare di Albinia, opera dove è stata realizzata un’altra importante struttura sportiva: una palestra di 700 mq, che potrà anch’essa essere utilizzata da studenti, associazioni e società sportive».