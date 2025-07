BAGNO DI GAVORRANO – Un esterno dai natali polacchi per il Follonica Gavorrano. La società mineraria si è aggiudicata le prestazioni sportive di Leonardo Krzysztof Pescicani, nato nel 2005 a Pabianice e con doppia nazionalità polacca e italiana. Si tratta di un esterno offensivo di piede destro che, per caratteristiche, può giocare prevalentemente sulla sinistra per sfruttare il piede opposto, ma anche sulla fascia destra o esterno in un centrocampo a cinque. Dotato di grande gamba e velocità, Pescicani è un giocatore abile a puntare l’uomo creando superiorità numerica e duttile.

Cresciuto in Polonia fino ai 14 anni, Pescicani si è poi trasferito in Italia andando a giocare nel Tor di Quinto. Nell’ultima stagione ha disputato una positiva stagione nel Siena, mentre nella precedente stagione si era distinto in Eccellenza con la maglia del Terni, conquistando anche il premio personale di miglior giovane della categoria nel campionato umbro.

“Sono molto contento di essere al Follonica Gavorrano – ha commentato Pescicani – Giocare qua è un privilegio, in tanti mi hanno parlato di questa società. Quando ho parlato con il direttore e con il mister non ho avuto dubbi, sono molto felice di far parte di questa squadra. Io mi aspetto di dare il mio contributo per raggiungere il miglior risultato possibile. Mettendo qualcosa di concreto a livello di numeri, sia a livello di gol che di assist. Sono anche molto felice di ritrovare Tommaso Bianchi, è un grande stimolo giocare ancora con lui ma anche con altri elementi come Lo Sicco e tutti gli altri”.