SANTA FIORA – Un quadro sulle principali criticità idrauliche del territorio comunale di Santa Fiora. E’ quello che il sindaco Federico Balocchi ha fornito a Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud. All’incontro erano presenti anche il vicesindaco Francesco Biondi e il dirigente dell’area viabilità, manutenzione e protezione civile, Giorgio Monaci.

Due le priorità illustrate dal Comune, ovvero i torrenti Scabbia e Fiora. Per quanto riguarda il torrente Scabbia, il presidente Vanni ha assicurato che lavori di manutenzione ordinaria sull’alveo sono già previsti e che saranno nuovamente attenzionate le briglie, dopo la richiesta del sindaco, con un ulteriore sopralluogo dopo quelli già effettuati in passato.

Diversa è la situazione del Fiora, dove l’alluvione del 2012 ha distrutto alcune briglie ed è in atto un importante movimento franoso. Il Consorzio è disponibile a lavorare su un progetto che preveda la realizzazione di nuove briglie, ma occorre individuare un percorso per il reperimento delle necessarie risorse, poiché le manutenzioni straordinarie o le nuove opere non sono finanziate con il contributo di bonifica.

Infine i lavori più attinenti all’attività istituzionale di Cb6: il Comune ha inviato una serie di richieste per lavori di manutenzione ordinaria nei corsi d’acqua da inserire nel prossimo piano delle attività della bonifica: il fosso a monte dell’abitato di Case Fioravanti, il fosso del Famelico, il fosso della Piagge, il fosso della Valle, il fosso del Putrido, il fosso dell’Ontani e il fosso dell’Acqua Forte. “In sede di stesura del Pab chiediamo a tutti i Comuni un contributo con le segnalazioni dei corsi d’acqua che meritano di essere attenzionati – ricorda il presidente Vanni – ringrazio quindi il sindaco Balocchi per il contributo. Tutti i corsi d’acqua segnalati che fanno parte del nostro reticolo saranno inseriti nel prossimo piano delle attività della bonifica”.