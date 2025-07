SCARLINO – «Abbiamo ascoltato con sgomento il comunicato letto della sindaca di Scarlino riguardo le oltre 30.000 tonnellate di acque acide che sarebbero state sversate nel canale Solmine, e quindi in mare, da parte della società Scarlino Energia circa un anno fa».

Così il gruppo consiliare Scarlino Futura in una nota.

«In pratica, la massima autorità comunale in materia di sanità sarebbe stata tenuta all’oscuro di un evento che avrebbe potuto mettere a rischio la salute di tanti suoi concittadini e turisti? La questione ha dei risvolti incredibili e pericolosi».

«Come abbiamo ribadito in diverse occasioni, non siamo contro l’industria, che rappresenta uno degli assi portanti, insieme a turismo e agricoltura, dell’economia e dell’occupazione del territorio, ma nemmeno possiamo tacere di fronte ai numerosi episodi di scarsa attenzione all’ambiente da parte dell’industria, dimostrata in più occasioni. Nel corso degli ultimi mesi abbiamo assistito a una moria di pesci nel canale Solmine, una fuoriuscita di gas, non certo di vapore come è stato affermato, dagli impianti di produzione di una nota azienda, ultimamente è stata emessa un’ordinanza di divieto di balneazione in un tratto di mare prospiciente il Puntone per inquinamento da colibatteri. Cos’altro ci dobbiamo aspettare»?

«Alla sindaca di Scarlino chiediamo maggiore attenzione e controlli, ma per una più incisiva azione di contrasto all’inquinamento ambientale, chiediamo l’istituzione di una commissione ambiente di concerto con le opposizioni. Il nostro territorio e la sua salvaguardia è un bene prezioso che non possiamo demandare alla buona volontà altrui, ed è in capo al sindaco la responsabilità di fare quanto in suo potere per mantenerlo in condizioni ottimali».