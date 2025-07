GROSSETO – Si è chiuso nel bagno del treno per sfuggire all’arresto. Un ragazzo minorenne è stata individuato da un agente della squadra mobile che si trovava fuori servizio sul treno Intercity 510, proveniente da Salerno e diretto a Torino.

Il poliziotto ha riconosciuto il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti indagini relative a maltrattamenti in famiglia e lesioni. Su di lui pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Autorità Giudiziaria Minorile, a seguito del suo allontanamento non autorizzato da una comunità. Il ragazzo era dunque ricercato.

L’agente ha immediatamente informato i colleghi della Squadra mobile, che si sono posizionati alla stazione di Grosseto, dove il treno era previsto in arrivo poco dopo. Alla vista degli operatori, noti al giovane per precedenti interventi, il ragazzo si è chiuso a chiave in bagno.

Dopo ripetuti inviti a uscire, il giovane ha aperto la porta ed è stato accompagnato in Questura; qui ha riferito di aver ingerito alcune monete mentre si trovava nel bagno del treno.

Per garantire la sua sicurezza è stato trasferito all’ospedale per accertamenti sanitari, che hanno confermato la presenza di corpi estranei nell’addome. Essendo impossibile stabilire con esattezza la natura degli oggetti, è stato necessario procedere con un esame diagnostico, che ha permesso la visualizzazione e la rimozione delle monete ingerite.

Dopo un’osservazione di circa due ore, il minorenne è stato dimesso e accompagnato al carcere minorile di Firenze.