Nelle scorse settimane vi ho dato qualche consiglio sulla preparazione casalinga di bevande salutari per tutta la famiglia, oggi continuo l’argomento bevande e vorrei farvele provare alcune a base di tè, nero e verde; una bevanda ormai conosciuta anche da noi e con grandi qualità antiossidanti e quindi molto benefica per il nostro organismo.

Vi posso assicurare che preparare delle bevande a base di tè, di frutta in casa è anche molto economico rispetto ai prodotti distribuiti nei supermercati e hanno anche un’assenza di zuccheri a meno che non siate voi a mettercelo, quindi si risparmia nel borsello, e nelle calorie ingerite.

Una delle mie bevande preferite è il SAMBUTÈ

Si prepara un tè con una miscela di tè verde al Gelsomino 1 cucchiaino colmo in circa 500 ml di acqua a circa 70 gradi (temperatura ideale per i tè) lasciamo in infusione non più di 5 minuti poi filtriamo e lasciamo raffreddare per poi aggiungere 100/150 ml di succo di sambuco senza zucchero. Questa deliziosa e raffinata bevanda potete anche offrirla con un’aggiunta di prosecco per un aperitivo in giardino nelle vostre sere d’estate, magari decorato con qualche caramella gommosa e due foglioline di menta. Il Sambutè di Serena è una bevanda che si sposa bene sia come infuso salutare che infuso sfizioso e frizzante.

Vorrei darvi anche consigli su come preparare un tè freddo in casa magari al sapore di limone, pesca e menta perché l’intento è proprio farvi prendere abitudini diverse, più salutari, prendendovi cura di tutta la vs famiglia. Il metodo che vi consiglio è quello di fare un’infusione in acqua calda perché il tè viene più aromatico e gustoso.

TE’ AL LIMONE

1 litro di acqua a 70 gradi

2 cucchiai di te nero sfuso da lasciare 5 minuti circa in infusione poi filtrare

4 cucchiai di zucchero di canna integrale o 3 di miele

1 limone e mezzo spremuto

A questa dose potete aggiungere poi circa mezzo litro di acqua fredda per renderlo più dissetante.

Con le stesse dosi potete preparare un tè alla pesca sostituendo il limone con 2 pesche che vi consiglio di frullare e poi filtrare, ma se la pigrizia prende campo allora basta fare a fettine le due pesche da mettere nella bevanda calda fino a quando non si raffredda. La frutta potete toglierla o mangiarla.

TE’ VERDE FREDDO AL LIMONE E MENTA

Ultimo consiglio sui tè a freddo (questo a base di tè verde) per le dosi vi consiglio sempre di tenere come base il litro di acqua a 70 gradi con 2 cucchiai di te verde magari un gunpower o un kukicha che è molto remineralizzante, dove aggiungiamo circa 10 grammi di foglie di menta dolce e mezzo limone strizzato e 4 cucchiai di zucchero di canna o miele.

I tè che vi consiglio si possono bere durante la giornata, a colazione… trovate voi il miglior momento per assaporare i principi antiossidanti de tè.

Per qualsiasi informazione, consiglio potete scrivere a [email protected]