Foto di repertorio

FOLLONICA – Chiede chiarezza da parte del Comune l’associazione Handy SuperAbile, in merito alla gestione delle passerelle e delle attrezzature per garantire l’accesso in spiaggia alle persone con disabilità.

“In riferimento all’articolo diffuso dall’Amministrazione comunale di Follonica, relativo all’evento di Legambiente, e al ‘potenziamento dei servizi per cittadini e turisti sulle spiagge pubbliche con nuove passerelle’ – dichiara il presidente Stefano Paolicchi -, desideriamo precisare che le nuove passerelle e le nuove attrezzature attualmente in uso sulle spiagge pubbliche sono state fornite nell’ambito del progetto Pesi (Percorsi esperienziali SuperAbili inclusivi), finanziato dal Ministro per le Disabilità, realizzato in coprogettazione con la Regione Toscana, e attuato direttamente dalla nostra associazione di promozione sociale Handy Superabile, con sede a Follonica”.

“Nel corso del 2024, grazie a questo intervento, è stata effettuata una mappatura dell’accessibilità degli stabilimenti balneari della costa con report pubblicati sul sito www.handysuperabile.org e sono state allestite 20 spiagge pubbliche e comunali in Toscana, tra cui le spiagge pubbliche di Follonica, con: due sedie Job per la balneazione da concedere in comodato d’uso gratuito alle persone con mobilità ridotta, passerelle carrabili per l’accesso ai parcheggi dell’ex colonia, passerelle in Pvc e arrotolabili per il raggiungimento della battigia, piazzole in Pvc per lo stazionamento di carrozzine e lettini, per un investimento complessivo pari a 18mila euro erogato da Handy Superabile e rimborsato dal Ministero Disabilità”.

“Il nostro impegno sul territorio di Follonica nel campo del turismo accessibile è attivo dal 2006, con decine di progetti, iniziative formative, mappature e attività sperimentali – prosegue -. Tuttavia, nonostante quanto previsto dal progetto Pesi e i numerosi solleciti inoltrati a mezzo Pec, l’Amministrazione non ha ancora sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito per formalizzare la gestione delle attrezzature, rischiando di compromettere la corretta attuazione e tracciabilità del progetto stesso”.

“Pur riconoscendo l’importanza della comunicazione pubblica sulle buone pratiche, riteniamo doveroso che sia riconosciuto pubblicamente da parte dell’Amministrazione pubblica il contributo importante, con questo progetto Pesi della nostra associazione, del Ministero e della Regione Toscana, anche nel rispetto del principio di trasparenza verso la cittadinanza – conclude Handy Superabile -. Rinnoviamo la nostra disponibilità al dialogo e alla collaborazione, come sempre abbiamo fatto in questi anni, con le amministrazioni precedenti, auspicando che l’accessibilità non resti solo un annuncio, ma un impegno concreto e condiviso”.