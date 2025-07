Foto di repertorio

GROSSETO – Altri due giocatori blindati entrambi fino al 2026 per il Grosseto, ovvero Edoardo D’Ancona e Vieri Regoli.

Fresco campione d’Italia con il Livorno di mister Indiani, classe 2005, D’Ancona è un esterno di grande prospettiva che ha già esordito nei professionisti con la maglia della Lucchese e collezionato esperienza anche con l’Aglianese. Gioventù, entusiasmo e talento per arricchire la corsia biancorossa.

Classe 1992, Regoli è invece un attaccante di talento ed esperienza, reduce dalla conquista dello scudetto di categoria con mister Indiani in panchina, pronto a mostrare in Maremma un bagaglio importante fatto di 320 presenze e 105 gol in carriera. Qualità, fiuto del gol e una mentalità vincente al servizio dell’attacco biancorosso (foto d’archivio di Paolo Orlando).