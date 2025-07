MONTEROTONDO MARITTIMO – Un incendio boschivo è divampato nel pomeriggio di oggi in località Frassine, nel Comune di Monterotondo Marittimo, destando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali per la rapidità con cui le fiamme si sono propagate.

Immediata la risposta del sistema antincendio regionale. Sul posto sono intervenute due squadre dell’Unione dei Comuni Colline Metallifere, supportate da due elicotteri del sistema Aib della Regione Toscana. È stata inoltre inviata una squadra della Vab di Follonica, già attiva da settimane sul fronte della prevenzione e contenimento dei roghi nella zona.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso, con le squadre impegnate nel contenere il fronte di fuoco e mettere in sicurezza l’area boschiva, caratterizzata da fitta vegetazione mediterranea e aree collinari difficili da raggiungere via terra.

Non si registrano al momento evacuazioni né danni a persone o abitazioni.