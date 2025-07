SINDACO – «Come gruppo consiliare Scarlino nel Cuore, abbiamo preso atto della nota del sindaco Travison in merito alla vicenda che coinvolge la zona industriale di Scarlino e che in questi giorni è tornata all’attenzione pubblica attraverso la stampa».

Così il gruppo consiliare in una nota stampa.

«Crediamo che, di fronte a questioni così delicate, che riguardano la salute pubblica, l’ambiente e l’immagine del nostro territorio, sia fondamentale evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione e lavorare tutti insieme, in modo responsabile e costruttivo. Già in passato, su temi di rilievo come il caso Venator, abbiamo dimostrato apertura e spirito di collaborazione, offrendo il nostro contributo oltre le differenze politiche. Anche oggi, come allora, ci rendiamo pienamente disponibili a partecipare ad un percorso condiviso che aiuti a fare luce su quanto accaduto, partendo da uno studio approfondito della situazione e dalle comunicazioni degli enti preposti».

«Siamo convinti che la politica, quando si tratta di tutelare i cittadini e il territorio, debba unire le forze. Per questo tendiamo la mano all’Amministrazione: lavoriamo insieme per capire a fondo quanto è successo e per garantire ai cittadini risposte certe, trasparenti e tempestive. La credibilità delle istituzioni passa anche dalla capacità di affrontare uniti le difficoltà».