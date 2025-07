Domenica scorsa, 20 luglio, i sentieri di Tabiano Terme si sono trasformati in un’arena incandescente per il Campionato Italiano Cross Country, una sfida resa estrema da un percorso selettivo e da condizioni climatiche proibitive. In un inferno di caldo, umidità e polvere, gli atleti della ASD Tondi Sport Acqua e Sapone hanno dato prova di grande valore. Il tracciato, un anello di circa 4 km con 200 metri di dislivello a tornata, presentava salite ripidissime e complessi single track in discesa, resi quasi impraticabili da uno strato di sabbia e polvere di 10 cm.

In questo scenario, Mirco Balducci ha conquistato un’altra preziosa medaglia d’argento nella categoria Master 4, al termine di una gara condotta in testa fino all’ultimo giro, nel corso del quale ha dovuto cedere il passo al vincitore di giornata, confermandosi comunque ai vertici assoluti della mountain bike nazionale. Una piccola, grande impresa è quella compiuta da Marco De Stasio che, colpito da un virus gastrointestinale nella notte, ha preso il via con coraggio e caparbietà, concludendo, stremato, in 13ma posizione. Un vero peccato per l’atleta ed avvocato follonichese che aveva tutte le carte in regola per potersi inserire nella lotta per le posizioni che contano ma che, invece di rinunciare, ha scelto di mettersi in gioco nelle precarie condizioni fisiche in cui si trovava. Ottimi anche i piazzamenti degli altri compagni di squadra: Federico De Simone ha chiuso con una brillante sesta posizione nella categoria Master 2 confermandosi sempre ai vertici della propria categoria di appartenenza mentre Denis Tognoni ha conquistato una bellissima ventesima piazza tra i Master 5, vedendo ripagati i grandi sacrifici profusi.

A quasi 47 anni Balducci, atleta di Barga ma grossetano d’adozione, continua a dominare la scena nazionale ed internazionale. Questo ennesimo podio tricolore è solo l’ultimo tassello di una carriera leggendaria, il cui spirito pionieristico è stato esemplificato dalla vittoria al Campionato Europeo Gravel 2024, conquistato in sella a un’innovativa bicicletta con telaio in legno.

Dopo una solida carriera da élite con il prestigioso Team Mercedes-Benz Selle Italia (1995-2008), il suo passaggio alle categorie Master ha segnato l’inizio di un dominio quasi senza precedenti. Il suo palmarès internazionale vanta 4 titoli di Campione del Mondo Master nel Cross-Country e 2 titoli Europei (Cross-Country e Gravel). In Italia ha costruito una leggenda con 27 maglie tricolori, di cui 14 nel Cross-Country (con una striscia di 13 vittorie consecutive), 9 nella Marathon e 2 sia nel Ciclocross che nel Team Relay.