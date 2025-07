ISOLA DEL GIGLIO – Un progetto di riqualificazione con un impatto concreto sul territorio italiano, che dal 2020 ha contribuito al recupero di oltre 95.000 m² di aree verdi, intervenendo sia in contesti urbani con la creazione di barriere naturali e spazi sociali, sia in aree colpite da incendi, infestazioni o altre criticità ambientali. Oggi il progetto estende il suo raggio d’azione anche ai mari italiani.

Come parte integrante del programma “Nespresso per l’Italia” a supporto del patrimonio ambientale, sociale e culturale italiano, il progetto di Nespresso “Le Città che respirano” – promosso insieme a Legambiente e AzzeroCO2 all’interno della campagna nazionale Mosaico Verde – vede la realizzazione di un intervento di ripristino di Posidonia oceanica nei fondali dell’Isola del Giglio, per preservare la vita, gli equilibri naturali e la biodiversità dell’ecosistema marino. L’iniziativa, condotta con il supporto scientifico del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università La Sapienza di Roma, prevede il trapianto di circa 2.500 fasci fogliari di Posidonia oceanica, utili al recupero di una parte[1] della prateria sottomarina nella baia di Giglio Campese, sul versante nord-occidentale dell’isola.

Il Mar Mediterraneo rappresenta un ecosistema di straordinario valore, purtroppo sempre più vulnerabile a causa della pressione dei cambiamenti climatici e delle attività antropiche che minacciano gli equilibri degli ecosistemi marini. Tra gli habitat che richiedono maggiore attenzione figurano le praterie di Posidonia oceanica, specie endemica del Mare Nostrum il cui nome deriva da Poseidone, il dio del mare nella mitologia greca, dettaglio che ne sottolinea ulteriormente l’importanza ecologica elevatissima. Attualmente, infatti, l’estensione delle praterie di Posidonia oceanica stanno subendo una forte regressione a causa della loro vulnerabilità alle attività dell’uomo, quali inquinamento delle acque, costruzione costiera, estrazione mineraria, pesca illegale, turismo di massa e ancoraggi deregolamentati delle imbarcazioni, soprattutto durante la stagione estiva.

In questo scenario, emerge l’urgenza e la responsabilità di mettere in atto azioni concrete per proteggere una specie considerata un bene di capitale naturale, nonché prezioso bioindicatore in grado di creare un habitat prioritario nel Mediterraneo, protetto dalle normative europee. Un vero e proprio hotspot di biodiversità, la cui presenza è essenziale per servizi chiave che garantiscono la vita di ecosistemi tanto ricchi quanto fragili, tra cui la fornitura di cibo, la protezione della costa contro tempeste e inondazioni, la purificazione dell’acqua, la regolazione del ciclo dei nutrienti.

Simbolo del Mediterraneo, la Posidonia oceanica è una pianta acquatica che forma praterie sottomarine dal valore ecologico inestimabile: produce circa 20 l/m2 di ossigeno e sottrae anidride carbonica all’ambiente contrastando i cambiamenti climatici, stabilizza i fondali, protegge le coste dall’erosione e offre rifugio e nutrimento a innumerevoli specie marine preziose per la biodiversità marina mediterranea. Proprio per la sua importanza e a causa della forte riduzione delle sue praterie, la Posidonia oceanica è oggi una specie tutelata a livello internazionale: le sue praterie sono definite “habitat prioritario” a rischio di scomparsa dalla Direttiva Habitat dell’Unione Europea, mentre la specie è protetta dalle Convenzioni di Berna e Barcellona.

L’intervento di ripristino si pone l’obiettivo specifico di favorire il recupero e la tutela di una porzione di prateria di Posidonia oceanica nell’area di Giglio Campese, che tra il 1938 e il 1962 è stata soggetta a impatti diretti dovuti ad attività estrattive di natura mineraria per la presenza di giacimenti di pirite. Inoltre, è fondamentale citare l’impatto dell’ancoraggio invasivo delle barche, particolarmente intenso durante i mesi estivi. Il progetto contribuisce quindi a ristabilire l’equilibrio dell’ecosistema marino locale attraverso un intervento che si basa sulla metodologia sviluppata dal Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università La Sapienza di Roma, che prevede l’utilizzo di materiale vegetale di recupero. Questo significa che l’opera di ripristino vede il trapianto di talee di Posidonia oceanica recuperate esclusivamente dai fondali dell’isola: non si tratta quindi di piante prelevate da praterie sane, ma di frammenti rinvenuti staccati naturalmente dall’azione delle mareggiate o dall’impatto degli ancoraggi. Questo approccio è un’alternativa non distruttiva all’uso di praterie cosiddette donatrici e, in aggiunta, prevede l’utilizzo di piccoli picchetti progettati per degradarsi in pochi anni una volta che la pianta è completamente radicata, senza danneggiare l’ambiente circostante. L’area dell’intervento è stata inoltre delimitata con 2 boe segnaletiche e informative, con l’obiettivo di fare da deterrente per l’ancoraggio delle imbarcazioni e salvaguardare il corretto attecchimento e la crescita delle talee trapiantate.

In occasione della presentazione del progetto, che si è svolta oggi, 22 luglio 2025, presso il Porto dell’Isola del Giglio sono intervenuti Guido Cossu, Vice Sindaco del Comune Isola del Giglio, Domenico Solari, Assessore all’Ambiente del Comune dell’Isola del Giglio, Viviana Marino, Responsabile Comunicazione Corporate di Nespresso Italiana, Matteo Di Poce, Specialista in Sostenibilità di Nespresso Italiana, Prof.ssa Laura Sadori, Direttrice del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università di Roma La Sapienza, Alessandro Martella, Direttore Generale di AzzeroCO2, Stefano Raimondi, Responsabile Biodiversità di Legambiente.

“Finalmente negli ultimi anni abbiamo compreso che il mare è una risorsa di vita, ma anche fragile, e va protetto dall’impatto delle nostre stesse attività umane. Per questo motivo, il progetto di recupero della Posidonia oceanica nel Golfo del Campese, ha un significato che va ben oltre l’intervento ambientale: grazie al supporto di Nespresso, Legambiente e AzzeroCO2 è stato compiuto un vero e proprio gesto di riconciliazione con la natura” – ha dichiarato Domenico Solari, Assessore all’Ambiente del Comune Isola del Giglio.

“Con questo intervento segniamo un passo in avanti, o meglio una vera e propria evoluzione, nel nostro impegno a tutela della biodiversità grazie al progetto “Le città che respirano”. – ha dichiarato Matteo Di Poce, Specialista in Sostenibilità di Nespresso Italiana – Siamo partiti dall’ascolto delle comunità con il nostro 1° Osservatorio Partecipativo e dall’urgenza di intervenire a tutela di ciò che è visibile, la terra, ma anche di ciò che non sempre lo è, i fondali e la vita che popola gli ecosistemi marini. E questo perché terra e mare sono meritevoli entrambi della stessa cura e attenzione da parte di noi cittadini, aziende, istituzioni, e sentiamo la responsabilità di agire attivamente e intervenire con un impatto concreto.”

“Sapienza, grazie alle attività del Dipartimento di Biologia Ambientale, contribuisce a conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. Oltre alle attività di didattica e ricerca, interventi di restauro ecologico attivo, come quello realizzato presso l’Isola del Giglio, costituiscono strumenti strategici per contrastare il degrado degli ecosistemi marini e promuovere una maggiore consapevolezza nelle comunità locali circa l’urgenza di azioni concrete e coordinate”, ha dichiarato Laura Sadori, Direttrice del Dipartimento di Biologia Ambientale dell’Università di Roma La Sapienza.

Con questo intervento all’Isola del Giglio l’iniziativa “Le città che respirano”, lanciata nel 2020 da Nespresso per sostenere e valorizzare il patrimonio ambientale e paesaggistico italiano, estende i suoi obiettivi dalla rigenerazione delle aree verdi terrestri, come boschi e foreste, alle praterie sottomarine, che rappresentano veri e propri scrigni di biodiversità, fondamentali per la salute del pianeta blu. Inserita nella campagna nazionale Mosaico Verde di Legambiente e AzzeroCO2, l’iniziativa è cresciuta negli anni e l’intervento all’Isola del Giglio rappresenta l’ultimo tassello, in ordine temporale, di un percorso che ora abbraccia anche il prezioso capitale naturale del nostro mare. Un impegno che oggi si rafforza ulteriormente come risposta concreta alle priorità d’azione rilevate nell’ambito del “1° Osservatorio Partecipativo su Economia Circolare, Impatto sulle Comunità locali e territori” realizzato da Nespresso a fine 2024 in collaborazione con l’Istituto di ricerca SWG, tra le quali la tutela di fondali e habitat marini è emersa come una tra le sfide ambientali più urgenti. Ma non solo. Un impegno, quello Nespresso sul territorio italiano, che si inserisce a livello più ampio nella strategia globale “The Positive Cup”, che dal 2014 al 2024 ha visto la messa a dimora di 10 milioni di alberi nel contesto del Programma internazionale AAA Sustainable Quality™, nato nel 2003 in collaborazione con la ONG Rainforest Alliance, con l’obiettivo principale di integrare le pratiche di sostenibilità nelle aziende agricole e nei territori circostanti, migliorare la resa e la qualità dei raccolti, assicurare una fornitura sostenibile di caffè di alta qualità e migliorare le condizioni di vita delle coltivatrici, dei coltivatori e delle loro comunità. Un impegno costante e concreto, quindi, che parte da lontano e arriva fino a qui, in Italia.

“Oggi, con Nespresso, partner storico della campagna Mosaico Verde, apriamo un nuovo capitolo del nostro impegno per la tutela degli ecosistemi. Non più solo forestazione terrestre, ma anche tutela delle praterie marine, per difendere la vita che custodiscono spinti dalla convinzione che non esiste un confine tra questi due mondi, ma un unico, delicato equilibrio da preservare – Ha dichiarato Alessandro Martella, Direttore generale di AzzeroCO2- Le praterie di Posidonia sono a tutti gli effetti le foreste sommerse del Mediterraneo. Trattarle con la stessa cura dei boschi non è un’opzione, ma una necessità. Per questo, con il progetto all’Isola del Giglio, non solo diamo un contributo per riparare i danni del passato, ma gettiamo le basi per rigenerare un habitat chiave per il clima, la biodiversità e la protezione delle coste”.

“Il Mar Mediterraneo – commenta Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente – è uno degli hotspot di biodiversità più importanti al mondo. Per questo è fondamentale tutelarlo e valorizzarlo. Come associazione da oltre 40 anni ci impegnano insieme ai nostri circoli e regionali per la tutela di mare, coste ed ecosistema marino e siamo ben lieti di aderire al progetto che riguarderà la ripopolazione della posidonia, sull’Isola del Giglio. Un progetto in continuità ai tanti altri realizzati grazie a questa collaborazione che questa volta affronta un tema importante, con l’obiettivo di far conoscere e aumentare la consapevolezza sull’importanza delle praterie di posidonia per la salute del mare e delle coste”.