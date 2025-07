SEGGIANO – Un colloquio proficuo sulle principali criticità idrauliche del territorio comunale di Seggiano. Federico Vanni, presidente del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, ha fatto visita al sindaco Daniele Rossi.

Rossi, che è anche membro dell’assemblea consortile, ha posto l’attenzione sulle briglie dei torrenti Vivo e Vetra, in parte abbattute dalle piene degli ultimi anni. Altre criticità idrauliche riguardano il fosso Matrolla e la zona del Pisciolo.

Il presidente Vanni ha assicurato l’impegno dell’ente per il territorio seggianese: un sopralluogo dell’ufficio tecnico sarà presto organizzato per allestire un piano di manutenzioni ordinarie gestite da Cb6 e per individuare le azioni da adottare per le criticità che non rientrano direttamente nelle competenze dell’ente, come l’eventuale posizionamento di nuove briglie.