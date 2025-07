SCARLINO – Si è conclusa domenica sera, 20 luglio, la prima edizione di “Luci a Scarlino”, l’evento che ha trasformato per tre giorni il borgo medievale in uno spettacolo diffuso di luce, musica e partecipazione collettiva. Dal 18 al 20 luglio, Scarlino ha regalato a residenti e visitatori un’esperienza suggestiva e coinvolgente, accendendo il cuore del paese con un’atmosfera unica.

Protagonisti assoluti sono stati gli abitanti stessi, che ogni sera hanno acceso – simbolicamente e letteralmente – una luce: una candela a batteria consegnata a ogni famiglia, accesa su balconi, finestre e giardini in un gesto corale capace di unire il paese in un’unica, poetica coreografia.

Ma è stata la serata finale di domenica a far brillare il borgo: una vera festa delle arti, con quattro spettacoli in contemporanea nei luoghi simbolo di Scarlino. In via Roma, Andrea Gozzi & Pinquin hanno aperto la serata con atmosfere sonore raffinate; in piazza Garibaldi, gli archi di Tosi Baldini hanno incantato il pubblico; in piazza della Stella, il coinvolgente “Grande Piano”, uno spettacolo musicale interattivo su una tastiera gigante; infine, la suggestiva Rocca di Scarlino ha fatto da cornice al dj set “Souvenir from 2000”, che ha trasformato la notte in una festa a cielo aperto.

A completare l’atmosfera, fin dal tardo pomeriggio, piazza del Mercato ha ospitato la Festa del Pesce Marenostrum, con piatti tipici e un’area food apprezzatissima da turisti e residenti.

L’evento, ideato da Pro Scarlino e Leg Live Emotion Group, con il patrocinio del Comune di Scarlino, ha riscosso un ottimo riscontro di pubblico, con centinaia di presenze in ogni serata e apprezzamenti unanimi anche sui social.

Un esordio luminoso, in tutti i sensi, per un’iniziativa che ha tutte le carte in regola per diventare un appuntamento fisso dell’estate maremmana.

Abbiamo seguito da manifestazione con gli scatti di Giorgio Paggetti.