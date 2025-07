Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una multa da 8mila euro per violazione dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa europea nonché per la mancata o errata applicazione dei principi Haccp, oltre che per l’obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori una sufficiente formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento fa parte di una serie di controlli fatti dai Carabinieri della stazione di Castiglione della Pescaia assieme ai colleghi dei comparti di specialità della salute e della tutela del lavoro, ossia i Nas di Livorno e il Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di Grosseto.

Le attività hanno interessato alcuni locali e attività commerciali del litorale castiglionese. Uno di questi, che svolge attività non solo di sera ma anche di giorno essendo di fatto uno stabilimento balneare, è stato sanzionato per un totale di 8mial euro.

Le attività sono proseguite su strada, con controlli a giovani a piedi e a bordo di autovetture; in totale circa 30 ragazzi, uno dei quali aveva con sé dello stupefacente, per cui è stato segnalato alla Prefettura di Grosseto quale assuntore.