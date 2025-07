GROSSETO – Oggi in provincia di Grosseto avremo tempo stabile, con cielo poco nuvoloso o velato, caldo intenso e afoso, possibili banchi di nebbia serali; nessuna pioggia prevista. Domani sarà un’altra giornata con bel tempo, temperature elevate simili a oggi, ma accompagnate da venti moderati e mare agitato, che renderanno il caldo un po’ più sopportabile.

Oggi (21 luglio 2025)

Cielo e fenomeni

Cielo perlopiù poco nuvoloso, qualche velatura e banchi di nebbia in nottata e serata, senza piogge

Temperature

Grosseto città: min 24 °C – max 33 °C

Parco dell’Uccellina e zone costiere: massime attorno ai 29‑30 °C, minime intorno a 24 °C

Venti e mare

Venti tesi da Sud‑Sud‑Est lungo la costa; mare mosso

Zone della provincia

Nord (Follonica, Massa Marittima): calo termico di 1‑2 °C rispetto al centro, cielo stabile.

Centro (Grosseto): afa marcata, ventilazione costante e nebbie serali.

Amiata: minime più fresche e cieli tendenzialmente sereni.

Sud (Orbetello, Monte Argentario): clima umido e caldo, mare mosso con brezze provenienti dal mare.

Domani (22 luglio 2025)

Cielo e fenomeni

Sole prevalente o poco nuvoloso, con qualche velatura sui rilievi del nord; nessuna pioggia attesa

Temperature

Minime 20 °C, massime fino a 32 °C in zona sud‑orientale; centro urbano simile, valori leggermente inferiori (intorno a 29 °C)

Venti e mare

Venti moderati da Sud-Ovest su nord e costa, deboli altrove; mare mosso, localmente molto mosso

Zone della provincia

Nord: ventilazione che mitiga l’afa e cielo stabile.

Centro: caldo stabile, ventilazione lieve sollievo.

Amiata: tempo sereno, vento debole, clima più fresco.

Sud: aria rinfrescata dal mare, ventilazione costante, mare agitato.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.