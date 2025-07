MANCIANO – Un incontro pubblico aperto a tutti per discutere del futuro del territorio. Ad annunciarlo sono i gruppi consiliari del Comune di Manciano “Unione dei cittadini per Manciano” e “Cittadini protagonisti” dando appuntamento a chi è interessato alla biblioteca di storia dell’arte di Montemerano, domani martedì 22 luglio alle 21.

“L’incontro – spiegano – è stato organizzato con l’obiettivo di informare la cittadinanza, raccogliere opinioni e favorire un confronto diretto sulle principali criticità che riguardano il Comune di Manciano e, in particolare, la frazione di Montemerano, recentemente interessata da decisioni impattanti e oggetto di forte discussione. Tra queste, l’installazione di una grande antenna a ridosso del borgo storico, realizzata senza un adeguato coinvolgimento della popolazione, e la rimozione di tutti i cassonetti dei rifiuti dal centro storico, che ha generato disagi concreti nella vita quotidiana dei residenti e un diffuso senso di disorganizzazione. L’assemblea si svolgerà alla vigilia del prossimo consiglio comunale, previsto per il 23 luglio, e rappresenta un’occasione importante per riportare al centro dell’attenzione temi urgenti di carattere economico, sociale e amministrativo”.

“Siamo molto preoccupati per la situazione socio-economica del nostro territorio comunale – spiega Rossano Galli, capogruppo di “Unione dei Cittadini per Manciano” -. Stiamo attraversando un momento difficile per il nostro turismo, economia trainante per il territorio, e il calo delle presenze si fa sentire in maniera pesante, con gravi ripercussioni sull’assetto delle nostre aziende. Inoltre, il disagio sociale è palpabile: stanno aumentando episodi di microcriminalità e abbiamo la spiacevole sensazione che la diffusione delle dipendenze sia ormai fuori controllo. È necessario, oggi più che mai, un atto di responsabilità e una nuova presa di coscienza collettiva. Vogliamo favorire un momento di ascolto e confronto, raccogliere le voci di chi ha ancora a cuore il nostro territorio e gettare le basi per un futuro governo comunale più competente, capace di rimediare all’inadeguatezza dell’attuale Giunta e restituire dignità al nome di Manciano”.

“Uno dei temi che porteremo all’attenzione durante l’assemblea sarà quello del servizio di raccolta dei rifiuti, che da mesi genera malcontento diffuso – prosegue Valeria Bruni, capogruppo di “Cittadini protagonisti” ed ex vicesindaca -. Nonostante gli avvertimenti e gli sforzi dietro le quinte del passato, il sistema voluto dall’assessore Vignali si è rivelato inefficiente. Dopo otto anni, i cittadini vivono quotidianamente un disservizio evidente, con gravi conseguenze per la qualità della vita e per il decoro urbano. È giunto il momento di aprire una riflessione pubblica e concreta anche su questo fronte.

L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza”.